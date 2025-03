Même si LeBron James a encore quelques saisons et records théoriques dans sa besace, il en est des plus ou moins enviables que le King n'arrivera pas à atteindre ou dépasser. RotoGrinders.com en a compilé 12 que l'on vous relaye ici. Il y en a évidemment d'autres (on n'a par exemple par inclus les 100 points en un match de Wilt Chamberlain, mais ceux-ci risquent de rester encore longtemps en bonne place dans les livres d'histoire de la NBA.

Le plus grand nombre de points en carrière sans marquer un panier à 3 points : Robert Parish (23 334)

"Chief" a tenté 6 paniers à 3 points durant toute sa longue et belle carrière et n'a jamais marqué dans l'exercice. Il y a du boulot avant de l'approcher, le n°2 en la matière étant un autre ancien, Waylan Tisdale, avec presque deux dois moins de points... Et avec l'injonction pour les intérieurs d'être capables de prendre de tirs extérieurs, Parish est plutôt tranquille.

Le plus grand nombre de matches de suite : AC Green (1 192)

Entre 1986 et le dernier match de sa carrière en 2001, AC Green n'a jamais été absent. Mikal Bridges, qui est l'Iron Man moderne, n'en est qu'à 535. A l'ère du load management, l'homme qui a résisté aux tentations des fêtes organisées par Magic Johnson peut normalement dormi sur ses deux oreilles.

Le plus grand nombre de fautes sur une saison : Darryl Dawkins (386)

"Chocolate Thunder" aura là aussi du mal à être battu. Personne de l'ère moderne ne s'est approché vraiment fort de son record de 1984. Et le plus beau, c'est que Dawkins a aussi la deuxième marque la plus élevée de l'histoire en matière de fautes, avec 379 un an plus tôt... En 2000, Shawn Kemp en a commis 371? Depuis, les joueurs et leurs coaches font un peu plus attention.

Le plus grand nombre de fautes techniques sur une saison : Rasheed Wallace (41)

En 2001, Rasheed Wallace a réussi le magnifique ration d'une faute technique tous les deux matches, à une époque où on n'était pas forcément suspendu pour accumulation. "Sheed" a quelques héritiers râleurs, mais les élèves sont loin de dépasser le maître. Luka Doncic, fréquemment bien placé dans ce classement peu enviable pour le portefeuille, en a reçu 19 la saison dernière, pour finir en tête des "techs".

Le plus grand nombre de minutes par match sur une saison : Wilt Chamberlain (48.5)

Tom Thibodeau aurait sans doute adoré coacher Chamberlain, qui avait disputé au moins 48 minutes sur 79 des 80 matches de la saison 1961-1962, avec 7 prolongations à plus de 50 minutes, le tout sans jamais être expulsé pour 6 fautes. "The Stilt" a d'ailleurs les 7 moyennes les plus élevées all-time. Fort heureusement, on protège un peu plus les joueurs et leur temps de jeu aujourd'hui.

La carrière en NBA la plus courte : JamesOn Curry (3.9 secondes)

Drafté par les Bulls en 2007, JamesOn Curry n'a goûté à la NBA que trois ans plus tard, après des passages en D-League et à l'étranger. Les Clippers l'ont fait entrer un peu moins de 4 secondes sur le seul match qu'il aura disputé dans sa carrière. Aujourd'hui, même les "fils de" et les joueurs qui passent en coup de vent depuis la G-League ont plus d'opportunités que ça...

Scott Skiles - 30 assists in a game (1990)

Peut-être que celui-ci est plus atteignable que d'autres, mais il va falloir trouver un match sans enjeu sur lequel toute l'équipe fait en sorte que son meneur (ou son chef d'orchestre) empile les assists. En 1990, Skiles avait fini avec 22 points et 30 passes. Depuis, seul Rajon Rondo s'en est approché avec 25 offrandes lors d'un match avec les Pelicans en 2017.

Le joueur le moins productif sur un match : Joel Anthony (0)

En 2011, l'intérieur canadien du Heat avait trouvé le moyen de passer 29 minutes sur le parquet sans marquer le moindre point, prendre ne serait-ce qu'un rebond, distribuer une passe, intercepter un ballon ou contrer un adversaire. Anthony n'avait même d'ailleurs pas pris le moindre tir. Sur un tel temps de jeu, cela tient du prodige et on a du mal à imaginer que quelqu'un puisse traverser aujourd'hui une partie aussi longtemps sans l'impacter statistiquement.

Le plus de fautes dans un match : Cal Bowdler (7)

Bon, là il faudrait que la table de marque fasse la même bêtise qu'en 1999, lorsque Cal Bowdler, très oubliable intérieur des Atlanta Hawks, avait pu continuer le match après sa sixième faute. Resté sur le terrain, Bowdler a trouvé moyen d'en commettre une 7e, ce qui a alors mis la puce à l'oreille des arbitres et des officiants sur cette rencontre...

Le nombre de matches à 50 points : Wilt Chamberlain (118)

Tiens, revoilà Wilt. De nos jours, même avec l'explosion de l'attaque, marquer 50 points dans un match n'est pas chose aisée. Michael Jordan lui-même n'avait pu atteindre que la barre des 30 matches à 50 points. James Harden, qui vient d'en reclaquer un avec les Clippers, en est à 24.

Le plus grand nombre de titres : Bill Russell (11)

Gagner deux titres consécutifs est déjà compliqué et LeBron James, malgré ses 22 saisons, n'a gagné "que" quatre titres à ce jour. Il faudra donc une longévité folle ou une dynastie totalement dingue pour que Bill Russell, alias "Le Seigneur des Anneaux" ne soit enquiquiné au paradis.

Le plus grand nombre de matches sur une saison : Walt Bellamy en 1969

On tend plus vers une réduction du nombre de matches sur une saison, ce qui fait que Walt Bellamy peut lui aussi dormir sur ses deux oreilles avec ce record-là, au paradis des Hall of Famers. Cette saison-là, l'intérieur des Knicks avait été tradé à Detroit. Et comme les calendriers des deux équipes n'était pas du tout raccords et qu'il y avait des rencontres décalées, il a tout simplement pu disputer 88 matches...