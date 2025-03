Luka Doncic a sorti un nouveau match de haut niveau avec les Los Angeles Lakers la nuit dernière, lors de la victoire en prolongation contre les New York Knicks. La présence du Slovène à L.A. et son départ de Dallas n'est toujours pas simple à digérer pour la grande majorité des fans et des observateurs. Mark Cuban, qui n'a pas pu avoir d'impact sur la décision puisqu'il a vendu ses parts à la famille Adelson et s'est détaché du secteur sportif, a remis une couche au sujet de sa déception d'avoir vu Luka Doncic partir, mais aussi et surtout dans une transaction qu'il juge inégale.

"Bien sûr que ça m'a contrarié. Je l'ai déjà dit. Que les Mavs tradent Luka Doncic, c'est une chose. Mais le deal aurait dû être meilleur. Je ne veux pas manquer de respect à Anthony Davis, mais si on avait reçu quatre premiers tours non-protégés, Anthony Davis et Max Christie, la conversation serait différente", a expliqué Cuban sur la chaîne WFAA.

Au passage, l'ancien proprio des Mavs a admis que la manière dont Nico Harrison, le General Manager, avait expliqué son choix, l'avait probablement desservi aussi. "Est-ce que j'aurais tradé Luka Doncic ? Je ne vais pas aller sur ce terrain-là.Ce que je peux dire, c'est qu'on fait tous des erreurs, mais le plus difficile est d'avoir quelqu'un qui communique bien à ce sujet. Ce n'est pas tellement ce que tu fais qui importe dans ces cas-là, mais la manière dont tu communiques sur ce que tu fais".

Luka Doncic a inscrit 32 points et activement participé au succès de sa nouvelle équipe, qui en est désormais à 8 victoires consécutives.