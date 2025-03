Luka Doncic, la lune de miel idéale pour son avenir 👀

Les Los Angeles Lakers marchent sur l'eau. En dominant les New Orleans Pelicans (136-115), Luka Doncic et ses partenaires ont enchaîné une 7ème victoire consécutive. Et grâce à l'apport du Slovène, les Californiens ont grimpé à la 2ème place de la Conférence Ouest.

Sur le plan sportif, tout va bien pour les Angelenos. Malgré les récentes blessures de Rui Hachimura et d'Austin Reaves, cette équipe continue de monter en puissance. Le secteur offensif brille et la défense, dans un style "small ball", impressionne. De bons débuts qui permettent aux Lakers de séduire Doncic.

Car il faut le rappeler, l'ancien Madrilène peut se retrouver sur le marché au terme de la saison 2025-2026. En déclinant sa "player option" à 48,9 millions de dollars en 2026-2027. Les Lakers ont donc un temps limité pour convaincre l'ex-joueur des Dallas Mavericks de s'engager sur le long terme.

Selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, Luka Doncic se sent très bien à Los Angeles. Alors qu'il s'est senti "trahi" par Dallas, où il pensait faire l'intégralité de sa carrière, le talent de 26 ans apprécie ses premiers pas en Californie.

Sans surprise, les Lakers le chouchoutent et lui font passer un message clair : ici, les stars sont écoutées, respectées et adulées. Une phase de séduction pour le pousser à prolonger le plus rapidement possible. Et aussi de le mettre dans les meilleures conditions après un trade qui l'a affecté.

Le scénario de rêve pour les Lakers. Pendant que les Mavs vivent un cauchemar...