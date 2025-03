Les matches de la nuit en NBA

Rockets @ Pacers : 102-115

Raptors @ Magic : 114-113

Bucks @ Hawks : 127-121

Warriors @ Knicks : 114-102

Cavs @ Bulls : 139-117

Sixers @ Wolves : 112-126

Nets @ Spurs : 113-127

Clippers @ Suns : 117-119

Pelicans @ Lakers : 115-136

🎙️ Et si les Lakers en étaient capables ? Ep #185

- Belle soirée pour LeBron James et les Lakers. Los Angeles a sans surpris conquis une 7e victoire consécutive en dominant New Orleans (136-115), avec 34 points, 8 rebonds, 6 passes et 2 contres pour le King. LeBron est devenu le premier joueur de l'histoire à atteindre et dépasser la barre des 50 000 pts en NBA, saison régulière et playoffs confondus. Il a été plus qu'aidé par Luka Doncic, qui a régalé avec 30 points et 15 passes (seuls trois joueurs avaient compilé au moins 30&15 dans l'histoire des Lakers, Jerry West, Magic et LeBron...), mais aussi un double-double de Jaxson Hayes (19 pts, 10 rbds). Bronny James a joué les 4 dernières minutes du match, lui qui n'était plus apparu en NBA depuis presque un mois.

Zion Williamson a fait de son mieux et a continué sur sa lancée de bonnes copies individuelles avec 37 points et 6 passes à 17/23.

- Cleveland est une équipe de morts de faim. Après 10 victoires de suite et un retard de 15 points dans un soir sans à Chicago, qui plus est sans Evan Mobley, les Cavs auraient pu baisser pavillon cette nuit. Sauf que les hommes de Kenny Atkinson se sont accrochés et ont renversé patiemment la situation, pour décrocher un 11e succès consécutif. Leur 4e QT à sens unique (43-23) couplé aux bons matches de Donovan Mitchell (27 pts) et Jarrett Allen (25 pts, 17 rbds) a fait le job.

- Les Bucks ont pris le dessus sur les Hawks dans un match assez serré dans lequel Giannis Antetokounmpo, en triple-double (26 pts, 12 rbds, 10 asts), a été déterminant. Au sortir de son superbe match face à Memphis, Zaccharie Risacher a été plus discret (7 pts, 4 rbds à 3/10).

- Malgré le retour des cadres, Houston continue de glisser dangereusement. Les Rockets sont 5e à l'Ouest et n'ont plus "que" trois victoires d'avance sur les Warriors, 6e, après leur défaite face aux Pacers. Après avoir dilapidé une avance de 17 points sur un 15-0 des Texans dans le 4e quart-temps, Indiana a repris le contrôle du match, notamment grâce aux 28 points et 15 passes d'un très bon Tyrese Haliburton.

- Golden State, justement, en a profité pour se rapprocher. Les Warriors sont allés s'imposer au Madison Square Garden, où Stephen Curry aime historiquement venir batifoler. Il en est maintenant à 12-1 dans sa carrière dans l'antre des Knicks, après avoir posé 28 points et 9 passes. New York, qui a joué sans Karl-Anthony Towns (raisons personnelles) était en tête à la pause mais a totalement loupé sa deuxième mi-temps (67-47). Jimmy Butler et Brandin Podziemski, 19 points chacun, ont bien accompagné Curry, qui a inscrit 20 de ses 28 points après le repos.

- Le Magic a la tête dans le seau. Orlando a perdu à domicile contre Toronto sur un game winner à 3 points et quasiment au buzzer du rookie Ja'Kobe Walter. Paolo Banchero (41 pts) pensait avoir donné la victoire aux siens en marquants ses deux lancers à 5 secondes de la fin, mais c'était sans compter cet exploit de Walter. C'est la quatrième défaite de suite pour les Floridiens, qui disent plus que définitivement adieu au top 6.

Ja'Kobe Walter wild 3 for the win ‼️ The rook wins it for the @Raptors 😲 pic.twitter.com/um27XE7MeS — NBA (@NBA) March 5, 2025

- La remontada de la nuit et peut-être même de la semaine est pour Phoenix. Les Suns ont encore une petite flamme en eux, semble-t-il, comme l'a montré leur victoire face aux Clippers, alors qu'ils étaient encore menés de 23 points tard dans le 3e quart-temps. Kevin Durant a rappelé qu'il était capable de renverser des situations et a claqué 34 points, aidé par l'inattendu Collin Gillespie (10 pts) qui a contribué au run effréné. Les Clippers sont groggy, eux qui pensaient avoir fait le plus dur et s'apprêtaient à célébrer le record de points en NBA d'Ivica Zubac (35 pts).

On a pourtant bien cru que la crise allait s'intensifier chez les Suns, en voyant Kevin Durant repousser vivement Mike Budenholzer sur un temps mort... Les choses se sont arrangées derrière, mais le côté tactile de l'ancien coach des Bucks n'a pas l'air d'être la tasse de thé de KD.

🚨MUST SEE🚨Here's the FULL VIDEO exchange with Kevin Durant and Mike Budenholzer... Bud grabs KD arm.. KD pulls it away... what the broadcast DID NOT show you --- after the TV timeout, our camera caught KD tapping Bud to talk. @12SportsAZ pic.twitter.com/9tyWmcm1G1 — Cameron Cox (@CamCox12) March 5, 2025

- Devin Vassell a sorti son meilleur match en carrière cette nuit face à Brooklyn, pour permettre aux Spurs de l'emporter. Vassell a claqué 37 points avec 8 paniers à 3 points, et 10 rebonds, épaulé par le double-double de Bismack Biyombo (13 pts, 14 rbds), qui vient de signer un contrat pour le reste de la saison.

- Philadelphie a tenu Minnesota en joue pendant trois quart-temps, malgré l'absence de Tyrese Maxey. Les Sixers ont craqué en fin de match, laissant les Wolves finalement imposer leur loi. Quentin Grimes (30 pts) et Guerschon Yabusele (18 pts, 7 rbds) se sont distingués, mais ça n'a pas suffi, même dans un soir plutôt discret pour Anthony Edwards (18 pts à 5/11).