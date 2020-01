Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Raptors : 111-140

Bulls @ Sixers : 89-100

Heat @ Thunder : 115-108

Wolves @ Pacers : 114-116

Cavs @ Grizzlies : 109-113

Hawks @ Spurs : 121-120

Blazers @ Mavs : 112-120

---

- Ca faisait quelques jours qu'on n'avait plus dit que Luka Doncic est un joueur fantastique et complètement au-dessus du mortel. Du coup, le Slovène a décidé de refaire parler de lui cette nuit, lors de la réception des Portland Trail Blazers. Doncic a battu son record de paniers à 3 points sur un match (8/12), a signé 35 points, 8 rebonds et 7 passes, mais a surtout découragé les Blazers en leur assénant un shoot d'une classe folle dans la dernière minute malgré la défense de Kent Bazemore.

Portland, qui a perdu CJ McCollum en première mi-temps en raison d'une blessure à la cheville, n'a jamais pu limiter l'impact de Luka Doncic et de son lieutenant du moment, Tim Hardaway Jr (29 pts). Damian Lillard (34 points, 10 passes) et Hassan Whiteside (21 points, 18 rebonds et 5 contres), qui s'est pris le coude de Luka Doncic en pleine poire, n'ont pas démérité. Il y a simplement une classe d'écart entre Dallas et Portland cette saison.

- La belle série de victoires des Memphis Grizzlies est toujours en cours. Ja Morant et ses camarades ont porté leur total à 7 en disposant pas si facilement des Cleveland Cavaliers à domicile. Memphis n'a ainsi pas marqué de panier dans les deux dernières minutes du match et Cleveland a presque entièrement comblé son retard.

- Habituellement, Trae Young est du bon côté des crossovers et des ankle breakers. Cette nuit, c'est lui qui s'est retrouvé au sol sur un move de Dejounte Murray.

Murray aurait sans doute échangé cette séquence contre une victoire. Les Spurs se sont inclinés à domicile contre la lanterne rouge de l'Est, après s'être effondrés dans le 4e quart-temps. Menés de 14 points, les Hawks ont vaillamment repris le contrôle dans le sillage de Trae Young (31 points) et de son camarade Kevin Huerter, auteur d'u panier à 3 points qui a validé le comeback à 6.3 secondes de la fin. Atlanta n'avait plus gagné à San Antonio depuis février 1997. Les temps changent...

Kevin Huerter with a BIG time bucket! 🔥#Crunchtime pic.twitter.com/uI9Hb3efZ9 — NBA TV (@NBATV) January 18, 2020

- Marc Gasol s'est décarcassé pour son deuxième match depuis son retour de blessure. L'Espagnol a inscrit 20 points en égalant son record de paniers à 3 points en carrière (6), lors de la très facile victoire des Raptors à domicile contre Washington. Les Raptors ont eux battu leur record de franchise à 3 points avec 22 paniers extérieurs inscrits. Norman Powell continue lui sur sa superbe lancée (28 points).

Le panier le plus chanceux et démoralisant de la nuit est pour Kyle Lowry, qui n'aurait peut-être pas fait mieux s'il avait tenté de shooter normalement.

- Miami a moins peiné que prévu sur le parquet du Thunder. Les efforts de Kendrick Nunn (22 pts) et Bam Adebayo (21 pts) ont porté les Floridiens et OKC n'a jamais réussi à mettre l'intensité nécessaire pour inquiéter la bande à Erik Spoelstra, seule deuxième de la Conférence Est derrière Milwaukee.

- Les Pacers peuvent remercier Malcolm Brogdon, auteur du panier de la gagne à 18 secondes de la fin contre les Wolves après un match poussif. Brogdon a gâché le retour au jeu de Karl-Anthony Towns (27 points en 28 minutes), qui avait égalisé à 114-114 sur la ligne des lancers avant l'intervention clutch de Brogdon.

- C'est tout de suite plus facile de marquer quand on est 6 sur le terrain, n'est-ce pas messieurs les Sixers ?

Philadelphie n'a toutefois pas eu besoin d'avoir recours à cette technique cette nuit pour s'imposer face à Chicago. Sans briller, les Sixers ont fait le job dans le 3e quart-temps et se sont appuyés sur l'étonnant Furkan Korkmaz. Le Turc a signé son record de points en carrière (24 pts) en claquant 6 paniers à 3 points, pour épauler la paire Simmons-Horford (40 pts à eux deux).