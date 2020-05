Damian Lillard ne rejouera qu’à une seule condition !

La NBA va reprendre, c’est quasiment acquis. Mais la forme reste à déterminer même si un format inédit se précise de jour en jour. Ce qui semble de plus en plus sûr, c’est qu’il n’y aura que quelques matches de saison régulière avant de passer aux playoffs. Ce qui ne fait pas forcément les affaires des Portland Trail Blazers. La franchise de l’Oregon était neuvième de la Conférence Ouest avec trois victoires de moins que les Memphis Grizzlies, huitièmes, au moment de la suspension de la saison. Et pour Damian Lillard, c’est très clair : s’il n’y a pas d’opportunités de se qualifier pour les playoffs, alors autant ne pas rejouer.

« S’ils nous envoient là-bas pour des matches sans intérêt, je viendrai pour soutenir mon équipe parce que je fais partie du groupe. Mais aucune chance que je participe, ça je vous le dis de suite. »

Damian Lillard won’t play if the Trail Blazers don’t have a “true opportunity” to make the playoffs. pic.twitter.com/Fq6SY5tOnN — ESPN (@espn) May 26, 2020

La position de Damian Lillard est compréhensible. Le risque zéro n’existe pas avec cette épidémie de coronavirus. Maintenant, la NBA ne peut pas non plus disputer l’intégralité des matches restants, ce qui pourrait prendre trop de temps et repousserait encore un peu plus la conclusion de la saison.