Dans les backstages des Finales NBA avec JR, Boozer, Obama, Doc…

JR Smith n’a joué qu’une minute. 0 pt, 0 rbd, 0 pd, 1 faute personnelle, mais 1 bon tweet :

Great Team Win! Great call Mark at then end! By far one of the most meaningless calls ever! But good one 🤣 — JR Smith (@TheRealJRSmith) October 1, 2020

The Real Beardman

Allez, quitte là-bas, James Harden

En bref, à retenir en NBA (mais pas que)

Crowder a essayé de chauffer LeBron et de le sortir de son match. Raté.

LeBron and Jae Crowder exchange words. pic.twitter.com/tCYSRZRovA — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 1, 2020

En bref, à oublier en NBA (mais pas que)

Pour Mychal Thompson , Anthony Davis fait partie des 2 meilleurs joueurs au monde. Sur le match d'hier, c'est vrai.

Mychal Thompson, Anthony Davis fait partie des 2 meilleurs joueurs au monde. Sur le match d'hier, c'est vrai. LeBron s'est offert une nouvelle maison. Enfin, une maison, c'est un manoir célèbre dans lequel Katharine Hepburn a vécu s'il vous plait ! En plus c'était pas cher. 36,8 millions. Une bagatelle.

Les connards du jour : pour faire une "blague", ils appellent la police en disant que leur coloc' a menacé de les poignarder avec des ciseaux, la police débarque toutes armes dehors.

Paul Pierce pense que les Lakers vont sweeper le Heat.

Shaq et Wade ont fait un pari osé sur les finales...

et ont fait un pari osé sur les finales... Pendant ce temps là, chez les Warriors, on s'entraine et on est heureux de revoir tous ces joueurs en short. Coucou Klay.

No. 11 is all about the work 💪 The Dubble || @NetSuite pic.twitter.com/pvdiIxAFPW — Golden State Warriors (@warriors) September 30, 2020

(Some) Ballers have bigger balls

La question des relations avec la Chine est particulièrement épineuse pour la NBA. Le Twitt de Daryl Morey (il n’y a pas si longtemps que ça mais cette foutue année 2020 était tellement dingue qu’on a l’impression que c’était le siècle dernier) avait créé une tension incroyable. On ne sait pas ce qu’il adviendra de cette story, mais Rudy Gobert a pris une position courageuse, et particulièrement rare dans une NBA qui marche sur des oeufs avec le plus grand marché du monde. Dans une story instagram, il a posté le fond bleu symbole du combat des Ouïghours, ajoutant en commentaire « Wrong is wrong ». Pas sûr que ce post soit apprécié par tous les membres de la ligue…

La cour des grands

Cette saison, Tyler Herro a clairement rejoint la cour des grands. Notamment grâce à son match à 37 points, deuxième meilleure performance all-time pour un jeune de moins de 20 ans en playoffs.

Cette nuit, c’est une autre icône, des Lakers également, qu’il a rejoint au Panthéon. Depuis que la stat du +/- existe (1996-97), le pire match pour un joueur en Finales NBA a été un impressionnant -35 de Kobe Bryant lors du Game 6 des NBA Finals 2008. Eh bien, Tyler n’a pas eu peur de se mesurer au Black Mamba, prouvant qu’il est l’un des jeunes les plus sévèrement burnés de la ligue. Bim, -35 lui aussi. Comme le maître, mais dès son premier match. Où s’arrêtera-t-il ?

Plus sérieusement, on souhaite à celui qui a été drafté en 2019 à la 13ème place (tiens, tiens, ça ne vous rappelle pas à nouveau quelqu’un ?), le même nombre de bagues que Kobe.

Le kiff du jour

Quand les joueurs NBA lisent les pires messages de trolls.

Le petit bonheur du jour : un inédit d’Aretha Franklyn

THE LAST SHOT