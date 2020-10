LeBron James : « Cette merde me brûle encore aujourd’hui… »

Les Los Angeles Lakers se sont imposés face au Miami Heat (116-98) sur le Game 1 des Finales NBA. Une victoire écrasante pour les Angelenos, qui ont compté une avance de 30 points. Malgré la facilité des Californiens sur ce match, LeBron James ne s'est jamais relâché. Dans son niveau de jeu, mais aussi son exigence par rapport à ses partenaires. Le King rouspétait et recadrait ses coéquipiers à la moindre erreur. Pourquoi une telle attitude de la part de l'ailier des Angelenos ? En raison d'une précédente expérience douloureuse à ce stade de la compétition : le Game 2 des Finales NBA 2011 face aux Dallas Mavericks.

"Je me base toujours sur mon expérience, sur les moments vécus tout au long de ma carrière, sur les matches de Finales NBA disputés. Parfois, tu as l'impression d'avoir le contrôle sur un match. Et il y a des éléments qui peuvent changer le cours d'une rencontre, voire même d'une série.

Et je me souviens toujours d'un moment sur le plan personnel : le Game 2 des Finales NBA 2011 avec Miami contre Dallas. D-Wade marque un panier primé, je crois qu'on a 13 ou 17 points d'avance. Et à partir de ce moment-là, Dallas a eu un run incroyable.

Et ils ont terminé le match avec un lay-up main gauche de Dirk Nowitzki pour l'emporter. Cette merde me brûle encore aujourd'hui… Donc j'ai toujours considéré que le meilleur professeur dans la vie, c'était l'expérience. J'ai une grande expérience et je m'en sers", a raconté LeBron James face à la presse.