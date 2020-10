Finales NBA 2020 Game 1, Los Angeles Lakers - Miami Heat : 116 - 98

Ça démarre fort. Enfin, surtout pour les Lakers. Grands favoris pour le titre, les Angelenos ont assumé leur statut en désossant le Heat cette nuit (116-98). Tout avait pourtant mal commencé pour L.A. avec des Floridiens bien plus inspirés dans les six premières minutes de la partie. Miami menait même 23-10 à la moitié du premier quart temps. Autant dire que ça n’a pas duré. Parce que la dynamique du match n’était plus du tout la même à partir de là. Kentavious Caldwell-Pope a d’abord planté deux tirs à trois-points pour lancer son équipe dans la rencontre. Le début d’une longue série.

Les Lakers ont littéralement arrosé leurs adversaires derrière l’arc, pour les faire exploser très rapidement. Un 21-5 pour finir le premier quart, et prendre trois points d’avance (31-28). Le Heat est resté au contact au début du deuxième avec notamment deux paniers primés pour le rookie Tyler Herro. Mais une nouvelle avalanche de tirs extérieurs (6 dans le deuxième quart !) a complètement assommé Miami, déjà loin derrière à la pause (65-48).

Le carton d'Anthony Davis

AD propels LAL to 1-0 lead! 💪@AntDavis23 goes for 34 PTS, 9 REB, 5 AST, 3 BLK as the @Lakers win Game 1 of the #NBAFinals presented by YouTube TV! #LakeShow Game 2: Friday - 9:00pm/et, ABC pic.twitter.com/LskL0b2Rmo — NBA (@NBA) October 1, 2020

Los Angeles prenait alors l’avantage des deux côtés du parquet. Un peu à l’image de la prestation d’Anthony Davis, complètement dominateur. L’intérieur All-Star a fait déjouer les plans adverses avec sa taille, ses longs bras et sa mobilité. Un véritable poison défensif sur les picks-and-roll. Et un cauchemar en attaque. Quand il ne finissait pas lui-même, A.D. servait intelligemment ses coéquipiers. 34 points, 9 rebonds, 5 passes et 3 blocks à l’arrivée. Le grand homme de ce Game 1.

LeBron James n’était absolument pas en reste. Le King a mené son équipe tout au long de la soirée, enchaînant points, passes et rebonds. Même s’il a aussi gonflé ses statistiques en continuant à jouer, un peu à la surprise générale, dans le garbage time. Il voulait certainement son triple-double et, au final, il échoue de peu : 25 points, 13 rebonds et 9 passes. Une prestation de haut vol. Et enfin une victoire lors d'un Game 1 des finales. Seulement la deuxième en dix participations.

Mais ce Game 1 des finales NBA, les Lakers l’ont surtout gagné en défense. En étouffant le Heat. Ils étaient bien plus forts aux rebonds (54-36), mais aussi aux blocks et aux interceptions. Bam Adebayo a notamment été limité à 2 sur 8 aux tirs. 8 points et 4 rebonds en 21 minutes avant de sortir sur blessure (épaule). Miami n’a d’ailleurs pas été épargné. Jimmy Butler s’est tourné la cheville, même s’il a continué à jouer. Goran Dragic s’est fait mal au pied et ça a l’air sérieux. Peut-être un peu dépassés par l’enjeu, les hommes d’Erik Spoelstra sont longtemps restés sans solution. Butler termine avec 23 points, Kendrick Nunn en ajoute 18. C’est à peu près tout.

Bam Adebayo et Goran Dragic blessés, soirée cauchemar pour le Heat

Cette défaite va laisser des traces pour le Heat, surtout en raison des pépins physiques et du score élevé – les Lakers ont longtemps compté plus de 25 points d’avance. Mais ce n’est qu’un match. En s’appliquant, en se ressaisissant, ils peuvent relever la barre. Même si L.A. et Anthony Davis ont vraiment frappé fort d’entrée.

Boxscore

Heat STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS B. Adebayo PF 21 2-8 0-0 4-6 2 2 4 0 0 0 0 2 -12 8 J. Butler SF 33 8-13 2-4 5-5 0 2 2 5 2 0 2 0 -14 23 J. Crowder SF 25 4-8 4-7 0-0 0 2 2 0 0 2 0 3 -21 12 G. Dragic PG 15 3-8 0-1 0-0 0 1 1 3 2 0 1 0 +1 6 D. Robinson SG 27 0-3 0-3 0-0 0 4 4 0 0 0 0 2 -8 0 BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS K. Olynyk PF 18 1-5 0-2 2-2 0 5 5 4 0 2 1 2 +14 4 S. Hill SF 18 2-6 0-4 0-0 0 3 3 0 0 0 0 2 +3 4 D. Jones Jr. SF 7 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 -1 2 A. Iguodala SG 25 3-7 1-2 0-0 2 3 5 6 0 1 1 3 -25 7 K. Nunn SG 20 8-11 2-4 0-0 1 4 5 2 0 0 0 0 +8 18 T. Herro SG 30 6-18 2-8 0-1 0 4 4 3 0 0 2 1 -35 14 U. Haslem PF DNP-COACH'S DECISION M. Leonard C DNP-COACH'S DECISION TEAM 38-89 11-35 11-14 5 31 36 23 4 5 8 15 98 42.7% 31.4% 78.6%