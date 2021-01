De’Aaron Fox, une perf historique pour de bien tristes Kings

Qu'elle semble loin, cette saison 2018-2019 où les Sacramento Kings avaient échoué aux portes des playoffs... On pensait que le meilleur classement de la franchise depuis sa dernière participation aux playoffs en 2006 annonçait des beaux lendemains. Malheureusement, il ne s'agissait apparemment que d'une petite parenthèse enchantée. Sacramento pointe au 14e rang de la Conférence Ouest après 14 matches et on imagine mal les Kings finir dans le top 8 cette saison. Il y a toutefois un motif de satisfaction qui n'est pas anecdotique. Celui-ci s'appelle De'Aaron Fox.

Les Kings savent qu'ils ont un joueur capable de réaliser, de temps en temps, des performances de très, très haut niveau, comme celle de dimanche, lors de la rencontre face à New Orleans. Les Kings ont perdu, alors que ce leur franchise player - le contrat à 163 millions de dollars sur 5 ans qu'il a signé, va dans ce sens - a été exceptionnel. C'est bien ça le souci.

Son record de points en carrière (43), avec 13 passes décisives, 4 rebonds, 4 interceptions, le tout à 17/27 et avec seulement 6 lancers, aurait dû entraîner tout le monde dans son sillage. Ses efforts défensifs aussi. Malheureusement, on a quand même parfois, pour ne pas dire souvent, l'impression qu'il est l'un des rares défenseurs potables de ce groupe qui pointe au dernier rang du classement de la moyenne de points encaissés par match...

De’Aaron Fox a sorti un match exceptionnel cette nuit ! 🦊🔥 43 PTS (record)

4 REB

13 PAD

4 INT

63% FGpic.twitter.com/58PXnn8j5Q — Sacramento Kings France (@KingsFR_) January 18, 2021

De'Aaron Fox rejoint "Tiny" Archibald

Une preuve que ce que De'Aaron Fox a réalisé dimanche n'est pas banal ? C'est la première fois qu'un joueur de Sacramento sort un match avec plus de 40 points et 10 passes en NBA, tout simplement. Mike Bibby s'en était approché avec cinq matches à 40 points, mais jamais plus de 7 passes.

Bibby avait aussi claqué une partie à 38 et 10, mais jamais les mêmes chiffres que Fox. En 1973, lorsque les Kings évoluaient à Kansas City et Omaha, le légendaire "Tiny" Archibald était le dernier à avoir réussi la même performance.

"De'Aaron Fox a été extrêmement bon. On a vraiment eu du mal avec lui. Pour le reste, on a juste eu à être très agressifs", a expliqué Steven Adams, le pivot de NOLA, sur ESPN après la rencontre.

De'Aaron Fox, lui, ne veut pas se contenter de jolis numéros de soliste dans une équipe qui perd la plupart de ses rencontres.

"Je suis capable de faire bien plus, que ce soit en attaque ou en défense. On a perdu alors que l'un d'entre nous a battu son record en carrière. Ce n'est pas quelque chose d'important".

On espère sincèrement pour les Kings que De'Aaron Fox ne va pas passer les cinq années de son contrat à se décarcasser tout seul et à courir pour deux. Ce serait dommage de gâcher de bonnes années d'un garçon qui a envie d'incarner la franchise et de la ramener en post-saison.