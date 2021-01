Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Celtics : 105-75

Bulls @ Mavericks : 117-101

Jazz @ Nuggets : 109-105

Pelicans @ Kings : 128-123

Pacers @ Clippers : 96-129

Doncic dépasse Jordan en 3D... mais s'en fout

- Luka Doncic est sorti du match contre Chicago sur ces mots : "J'ai été mauvais". Une nouvelle preuve que la star slovène n'est pas très intéressée par les histoires de records et d'icônes dépassées dans des classements.

- Cette nuit, Doncic est passé devant Michael Jordan au nombre de triple-doubles réussis en carrière (29 désormais), grâce à ses 36 points, 16 rebonds et 15 passes, le tout alors qu'il vient seulement d'entamer sa 3e saison en NBA. Sauf que pour lui, seul le résultat compte et ce sont les Bulls qui l'ont emporté à Dallas.

- Il manquait quand même 5 joueurs aux Mavs à cause du protocole Covid ou en raison de blessures.

- Sinon, cette séquence de Luka...

- Zach LaVine a pu passer à côté de son match à la finition (10 pts, 10 pds à 1/8) puisque Lauri Markkanen a sorti un match de licorne comme on aimait tant le voir en faire à ses débuts : 29 points, 10 rebonds et 3 passes à 10/19.

Lauri Markkanen is BACK. 29 points | 10-19 FG | 10 rebs | 3 asts pic.twitter.com/CfMkb780GK — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 17, 2021

La bouillie de Boston, Kemba est rouillé

- Les matches de fin de journée/début de soirée du dimanche cette saison, on est quand même pas loin du paranormal à chaque fois. Boston a sorti une bouillie de basket et sa pire copie de la saison, à la maison, contre les Knicks, et a pris une volée.

- Jayson Tatum n'est pas encore revenu, certes, mais ce n'est pas une excuse pour se faire autant rouler dessus par Julius Randle (20 pts, 12 rbds) et ses camarades.

- A cette occasion, Kemba Walker a démarré sa saison, même si le terme "démarré" est un peu fort pour décrire la copie très, très poussive du meneur All-Star. Walker a joué 20 minutes pour 9 points et 4 passes à 3/13, avec 5 pertes de balle en 20 minutes.

Rooks showed out in Boston 😬 pic.twitter.com/XTSYkfL8Gi — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 17, 2021

Fox cartonne en vain, Zion joue contre des enfants

- Les Pelicans ont survécu à un très, très gros match de De'Aaron Fox. Le meneur des Kings y est allé de ses 43 points, 13 passes et 4 interceptions pour tenter de maintenir Sacramento à flot contre NOLA.

- Les Pels ont effectivement dû rester vigilants, mais difficile de perdre lorsque Zion Williamson ne rate presque rien (31 pts à 13/15) et donne l'impression de jouer contre des enfants plus petits que lui dans le bac à sable ?

- Le n°1 de la Draft 2019 a utilisé toute sa panoplie pour faire vivre un petit cauchemar aux intérieurs de Sacramento, bien incapables de ne pas voler en éclats lorsqu'il décidait d'aller au contact et de dominer la raquette.

Luka Doncic encore en triple-double : il dépasse déjà Michael Jordan !

Le dunk de la nuit classé PG13

- Trois joueurs à 20 points, un Paul George qui réussit le plus gros tomar de la nuit et des Pacers déréglés. Voilà la recette de la victoire des Los Angeles Clippers à domicile devant Indiana, pour rester à une seule victoire des Lakers au 2e rang de la Conférence Ouest.

- Le dunk de Paul George est quand même une douce dinguerie.

- Nicolas Batum était à nouveau titulaire et a fini avec 10 points et 5 rebonds pour contribuer à ce quatrième succès consécutif pour les Clippers, dont la saison NBA est bien lancée. La rouste historique subie contre Dallas semble bien loin...

Utah calme Denver malgré Jokic et Murray

- Depuis la remontada des Nuggets lors des derniers playoffs NBA, les Denver-Utah ne sont plus des matches anecdotiques. Il y avait de la tension et de l'électricité cette nuit dans le Colorado. Peut-être un peu trop pour certains joueurs de Mike Malone, qui ont essentiellement regardé Nikola Jokic et Jamal Murray marquer plus de la moitié des points de l'équipe (35 pts pour le Joker, 30 pour Murray) en shootant à 50% en cumulé.

Jamal Murray’s first half: 🏹 24 PTS

🏹 3-5 3PM

🏹 5 REB

🏹 21 MIN Blue Arrow came to play. pic.twitter.com/K7ZXsK6EBs — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) January 18, 2021

- De l'autre côté, ça a parfaitement partagé les tâches, avec 6 joueurs entre 11 et 23 points, dont Jordan Clarkson, meilleur marqueur du Jazz et pétard ambulant en sortie de banc.

- Rudy Gobert, qui a fini en double-double avec 15 points et 13 rebonds, n'a réussi qu'une seule passe décisive cette nuit. Mais quelle passe !