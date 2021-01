Luka Doncic encore en triple-double : il dépasse déjà Michael Jordan !

Luka Doncic est un crack. Rien de nouveau et un secret pour personne. Mais le Slovène continue de se montrer à la hauteur de sa réputation en enchaînant des performances spectaculaires soir après soir. Hier, il compilait encore 36 points, 16 rebonds et 15 passes décisives. Son vingt-neuvième triple-double en carrière.

Vingt-neuf, c’est déjà un de plus que Michael Jordan, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Alors évidemment, la comparaison est purement futile puisque leurs profils sont différents et le jeune talent des Dallas Mavericks évolue à une époque où les matches se disputent avec un plus grand nombre de possessions.

Tout de même, l’accomplissement reste impressionnant. Luka Doncic dispute seulement sa troisième saison dans la ligue et le voilà déjà quinzième au classement des triple-doubles. Surtout qu’il continue de les engranger. Et à ce rythme, il pourrait tout simplement venir prendre la place d’Oscar Robertson tout en haut de la liste. « Big O » plane sur le reste de la NBA avec 181 triple-doubles.

Mais le maestro des Dallas Mavericks n’était pas satisfait pour autant hier. Son équipe s’est inclinée contre les Chicago Bulls (101-117) et il a souhaité endosser la responsabilité.

« J’ai été très mauvais en deuxième mi-temps [6 points après en avoir mis 30 en première]. C’est de ma faute. J’ai été égoïste », confiait le jeune homme.

Les Mavericks sont privés de plusieurs cadres comme Josh Richardson, Tim Hardaway Jr ou Dorian Finney-Smith, ce qui pousse peut-être Luka Doncic à en faire plus… voire à en faire trop. Il le dira lui-même : les stats, c'est bien mais les victoires, c'est mieux.