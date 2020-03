Donovan Mitchell était effectivement en colère contre Rudy Gobert

PlayStation et YouTube. Le quotidien de Donovan Mitchell depuis qu’il est confiné chez lui suite à un contrôle positif au coronavirus. L’arrière du Jazz fut le deuxième cas confirmé de COVID-19 en NBA après son coéquipier Rudy Gobert. Difficile de savoir lequel des deux a transmis le virus à l’autre. Mais pour l’opinion publique, et plus particulièrement aux Etats-Unis, la responsabilité revient au pivot français. Surtout que ce dernier a eu un comportement déplacé en touchant notamment tous les micros des journalistes – malgré la mise en garde de la ligue – deux jours auparavant. Une vidéo qui a fait le tour de la toile et qui n’a évidemment pas échappé à Mitchell.

EXCLUSIVE: “I think that’s the scariest part about this virus is that you may seem fine.” @NBA star @spidadmitchell speaks out for the first time from isolation since being diagnosed with COVID-19, despite being “asymptomatic.” https://t.co/i9rZzYvW4s pic.twitter.com/wZJBteQjtV

— Good Morning America (@GMA) March 16, 2020