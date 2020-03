Rudy Gobert, premier joueur NBA testé positif au coronavirus, traverse une période difficile. En raison de son attitude peu prudente, le pivot du Utah Jazz se retrouve ciblé par les critiques. Au sein même de son équipe, son comportement a été fustigé selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski. Egalement testé positif à ce virus, le meneur Donovan Mitchell a été ainsi particulièrement frustré par le Français. Pourtant, on ne sait pas si le Tricolore a été le premier porteur du virus. En tout cas, la frustration de l'Américain a été confirmée par Zach Lowe d'ESPN, mais aussi Andy Larsen du Salt Lake Tribune. Et forcément, cette situation tendue entre les deux stars inquiète les dirigeants du Jazz.

Jazz star Donovan Mitchell has tested positive for the coronavirus, league sources tell ESPN. Jazz players privately say that Rudy Gobert had been careless in the locker room touching other players and their belongings. Now a Jazz teammate has tested positive.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2020