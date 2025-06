Ce serait une mauvaise nouvelle pour les Indiana Pacers. Enfin, une deuxième mauvaise nouvelle puisqu’ils ont perdu la 2e manche des Finales NBA après avoir arraché la première sur un instant classic de Tyrese Haliburton.

La star des Pacers, justement, se serait-elle blessée cette nuit lors de la défaite 123-107 ? Après sa conférence de presse, Tyrese Haliburton est reparti du podium en donnant l’impression de boiter.

Tyrese Haliburton with a noticeable, slight limp arriving and leaving his press conference. pic.twitter.com/nJkqxwPBoj

— Scott Agness (@ScottAgness) June 9, 2025