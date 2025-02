Jeudi, les San Antonio Spurs ont annoncé la fin de saison de Victor Wembanyama, victime d'une thrombose au niveau de l'épaule. Rapidement, les premières nouvelles, concernant la santé et l'avenir de l'intérieur, ont été rassurantes. Et bien évidemment, il est aussi intéressant d'entendre les témoignages des joueurs qui ont connu le même problème.

Je pense à Ausar Thompson. En mars 2024, le jeune talent des Detroit Pistons a été obligé de mettre un terme à sa saison en raison d'un caillot de sang dans sa jambe. De retour depuis fin novembre, le frère d'Amen a commenté la situation du prodige français.

"Il doit garder la tête haute, car il va vivre une période difficile. Mais il va surmonter cette épreuve. Je sais qu'il va le faire. J'adore le voir en action sur un terrain, donc je suis déjà impatient de son retour. Mais il faut laisser le temps faire son œuvre.

Les docteurs ont désormais de l'expérience. Ils ont eu deux cas similaires à gérer récemment (lui et Koloko, ndlr). Donc ils ont des connaissances plus importantes à ce sujet. Ils savent mieux le traiter. Je ne serai pas surpris s'il revient encore plus vite (il a mis 7 mois, ndlr).

Je prie pour lui. Pour qu'il revienne aussi vite que possible et qu'il fasse encore mieux que ce qu'il a déjà fait", a partagé Ausar Thompson pour le San Antonio Express News.

A 22 ans, Ausar Thompson a totalement récupéré. Un exemple à suivre pour Victor Wembanyama.