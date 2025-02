Catastrophe : fin de saison pour Victor Wembanyama !

Terrible nouvelle pour les San Antonio Spurs, les fans et Victor Wembanyama lui-même. D'après Shams Charania d'ESPN, l'intérieur français est forfait pour le reste de la saison, sa deuxième en NBA.

Un caillot de sang s'est formé dans une veine profonde située sur son épaule droite, provoquant une thrombose. Les gens qui souffrent de thrombose ne peuvent pas prendre l'avion sans prendre de risques majeurs pour leur santé, comme celui de provoquer une embolie pulmonaire si les caillots s'étendent.

Les Spurs ont indiqué à l'insider qu'ils pensent qu'il s'agit d'un incident isolé et non pas d'un problème récurrent. San Antonio s'attend à ce que Victor Wembanyama soit de retour à 100 % au début de la saison 2025-26. C'est évidemment tout ce que l'on souhaite à Victor Wembanyama, mais le staff médical texan va très probablement être extrêmement prudent et prendre toutes les précautions du monde.

Les exemples Bosh, Ingram et Thompson

L'exemple le plus connu est celui de Chris Bosh, dont la carrière s'est arrêtée en 2016 à cause d'un problème récurrent de caillots sanguins. D'autres joueurs se sont toutefois rétablis sans difficulté, comme Brandon Ingram qui avait manqué la fin de la saison 2018-19 pour la même raison et n'a plus connu de souci depuis. Idem pour Ausar Thompson, le sophomore des Detroit Pistons.

Les espoirs de playoffs prennent très vraisemblablement fin pour les Spurs, qui étaient 12e à l'Ouest. Victor Wembanyama tournait à 24 points, 11 rebonds et 3.7 contres de moyenne. Il venait de fêter sa première sélection au All-Star Game, à 21 ans.

La présence de Victor Wembanyama à l'Eurobasket 2025 avec l'équipe de France est elle aussi à oublier, très probablement.

Avec Benjamin Moubèche, notre correspondant à San Antonio.

