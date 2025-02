Victor Wembanyama sur Luka Doncic : « Le trade le plus fou de ma vie »

Si le trade de Luka Doncic vers les Los Angeles Lakers fait encore parler deux semaines après, c’est parce qu’il a choqué tout le monde. Pas seulement les fans mais aussi les dirigeants et les joueurs. Victor Wembanyama y compris.

« Ce qui me marque vraiment, c’est de voir à quel point les fans des Mavericks souffrent [de ce trade]. Il y a une très forte émotion. Au-delà de ça, les Mavs et les Lakers sont toujours des contenders. Il y a d’excellents joueurs qui ont été échangés. Deux semaines après, c’est toujours le trade le plus fou de ma vie. »

De notre vie à tous, sans aucun doute.