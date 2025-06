Après la désillusion et le coup de poignard de Tyrese Haliburton dans le game 1, le Thunder se devait de réagir. Sans surprise, OKC a cette fois pris le dessus assez nettement (123-107) sur les Pacers, pour égaliser (1-1) dans ces Finales NBA. L'idée était de reproduire peu ou prou la même prestation que jeudi dernier, mais sans les relâchements coupables qui avaient permis à Indiana de rester dans le match, puis de réaliser le hold-up. La mission a été accomplie de ce côté-là, avec un succès autoritaire et appliqué de la meilleure équipe de saison régulière.

Porté par un excellent Shai Gilgeous-Alexander (34 pts, 8 asts, 5r bds, 4 stls à 11/21), mais aussi par une défense à nouveau capable d'étouffer Tyrese Haliburton (17 pts, 5 pertes de balle) et ses camarades, le Thunder a proposé un basket fluide et collectif, avec l'assurance qu'on lui connaît désormais bien. Chet Holmgren (15 pts) a donné le ton dans le premier quart-temps avec un run à 9 points et des séquences défensives de qualité, alors que le tandem Alex Caruso (20 pts) - Aaron Wiggins (18 pts) a été productif en sortie de banc. Mark Daigneault a insisté avec le cinq de départ sans Isaiah Hartenstein et avec Cason Wallace. Indiana n'a jamais pu vraiment prendre de rythme - ce qui fait généralement la différence - et a subi les événements.

Tyrese Haliburton clutch, le hold-up fou des Pacers !

Shai Gilgeous-Alexander a joué comme un MVP

Ce qui ressort tout de même, c'est que "SGA" a parfaitement déjoué les plans défensifs des Pacers, ressortant bien la balle sur les prises à deux et exploitant la moindre ouverture pour marquer ses points et devenir le premier joueur à marquer 72 points sur ses deux premiers matches de Finales NBA (devant Allen Iverson et ses 71 pts en 2001). Il est aussi désormais le 12e dans l'histoire à atteindre la barre des 3 000 points marqués en tout, saison régulière et playoffs confondus, avec quelques beaux noms : Michael Jordan, Wilt Chamberlain, Bob McAdoo, Elgin Baylor, James Harden, Kareem Abdul-Jabbar, Kevin Durant, Kobe Bryant, Rick Barry, Shaquille O'Neal et Luka Doncic.

ANOTHER FINALS 30-PIECE FOR SGA ‼️ ⚡️ 34 PTS

⚡️ 8 AST

⚡️ 5 REB

⚡️ 4 STL & 1 BLK 72 PTS through his first 2 Finals games, THE MOST in NBA history 🌟 pic.twitter.com/kdUtf5iqcq — NBA (@NBA) June 9, 2025

Si Haliburton n'a pas été très bon, les minutes sans leur meneur ont été catastrophiques pour les Pacers, qui n'ont cette fois pas pu faire parler la profondeur de leur banc, ni leur capacité surnaturelle à renverser des rencontres. Malgré ça, ils sont tout de même en position de force au moment de retourner sur leurs terres, avec un game 3 à la Gainbridge Fieldhouse où régnera un sacré boucan dans la nuit de mercredi à jeudi.

On notera au passage qu'Ousmane Dieng, qui a passé deux minutes sur le parquet avec le Thunder, est devenu le premier Français à entrer en jeu en Finales NBA depuis Tony Parker et Boris Diaw en 2014.