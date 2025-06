Tyrese Haliburton clutch, le hold-up fou des Pacers !

Oklahoma City Thunder (0) 110-111 Indiana Pacers (1)

Tyrese Haliburton et les Indiana Pacers ne sont jamais morts ! Il s'agit de la marque de fabrique de cette équipe depuis le début des Playoffs. Même dominé et parfois largué au score, ce groupe ne lâche jamais rien. Les Milwaukee Bucks, les Cleveland Cavaliers et les New York Knicks l'ont appris.

Et cette fois-ci, la victime se nomme l'Oklahoma City Thunder ! Lors du Game 1 des Finales NBA, les Pacers ont arraché la victoire sur le parquet du Thunder (111-110). Pourtant, OKC semblait avoir le match en mains...

Les Pacers brouillons, Shai Gilgeous-Alexander s'amuse

Particulièrement brouillons en début de rencontre, les joueurs d'Indiana ont rapidement multiplié les imprécisions en encaissant un 7-0. Un contexte parfait pour OKC afin de de développer son jeu rapide dans le sillage de Shai Gilgeous-Alexander (38 points à 14/30 aux tirs).

Dominés sur le plan physique, les Pacers ont souffert face à l'intensité défensive du Thunder. Gêné par l'incroyable Luguentz Dort, Indiana a également affiché ses limites face au choix tactique de Mark Daigneault : un seul grand à l'intérieur avec Chet Holmgren en pivot.

Et pourtant, malgré 19 turnovers (!) en première période, Indiana a réussi à s'accrocher à 12 points. Notamment grâce aux impacts de TJ McConnell (9 points) et d'Obi Toppin (17 points) en sortie de banc.

En mode rouleau compresseur, Oklahoma a directement insisté au retour des vestiaires. En plus de SGA, Jalen Williams (17 points) s'est aussi mis en route pour punir la défense adverse. Mais comme lors des tours précédents, les Pacers ont toujours répondu pour rester en vie.

Tyrese Haliburton, encore clutch !

Relégué à 15 points au début du 4ème quart-temps, Indiana a relancé le suspense grâce à un 14-4 totalement fou : 6 points pour Topin et 8 pour Myles Turner (15 points, 9 rebonds). Moment choisi par Gilgeous-Alexander pour prendre ses responsabilités : auteur de 8 points consécutifs, le Canadien a encore repoussé la menace.

La fin des espoirs des Pacers ? Absolument pas ! Aaron Nesmith (10 points, 12 rebonds) et Andrew Nembhard (14 points) ont enchaîné deux paniers primés pour recoller dans le money-time. De retour à 1 point grâce à Pascal Siakam (19 points, 10 rebonds), Indiana a ensuite forcé un tir loupé de SGA grâce à une grosse défense de Nembhard. Avant une action qui pourrait marquer la légende des Finales NBA.

Avec moins de 10 secondes à jouer, Haliburton (14 points, 10 rebonds et 6 passes décisives) a lancé le jeu sans être coupé par un temps-mort de Rick Carlisle. Face à Cason Wallace, la star des Pacers a joué son duel et a donc planté le tir de la victoire à 0,3 seconde de la fin !

Et maintenant ? Il s'agit d'un vrai test pour la capacité de réaction d'OKC. Mené pendant 0,3 seconde et pourtant battu sur ce Game 1, le vainqueur de l'Ouest va devoir réagir, à la maison, lors du Game 2 dimanche. En tout cas, le Thunder est prévenu : avec Indiana, un hold-up est toujours possible !