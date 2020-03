Rudy Gobert testé positif au coronavirus, la NBA suspend la saison

La saison NBA a été purement et simplement suspendue après l'annonce du contrôle positif de Rudy Gobert au coronavirus. La crise est totale.

C'est la bombe de la soirée. En effet, la NBA vient d'annoncer que la saison actuelle était suspendue pour une durée indéterminée. Cela fait suite à l'annonce du test positif au coronavirus du pivot du Jazz Rudy Gobert, intervenue juste avant la rencontre entre sa franchise et le Thunder. Le joueur des Bleus, ses coéquipiers, toutes les équipes qui ont affronté Utah ces 10 derniers jours, mais aussi les journalistes qui ont couvert les rencontres du Jazz, sont placés en quarantaine pour les prochains jours.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

Le doute avait commencé à poindre lorsque Rudy Gobert avait été annoncé forfait pour la rencontre du soir contre l'Oklahoma City Thunder pour cause de maladie. Sont alors revenues en tête les images de Rudy en train de toucher tous les micros placés devant lui lors de son dernier passage devant la presse, afin d'apporter son soutien aux médias présents et interdits d'approcher par mesure de sécurité sanitaire.

Un peu plus tôt, la NBA avait annoncé que les Golden State Warriors joueraient leurs rencontres à domicile à huis clos et que le Tournoi NCAA (hommes et femmes) se jouerait sans spectateurs. Il est probable que la March Madness connaisse le même sort que la NBA.

S'il faut attendre que la pandémie soit sévèrement ralentie ou complètement stoppée, l'hypothèse existe que l'on ne revoit plus de NBA avant longtemps et que cette saison soit purement et simplement annulée.