Les instances sportives américaines prennent très au sérieux la pandémie de coronavirus. Bien plus que le président des Etats-Unis Donald Trump. La NCAA a annoncé mercredi que les rencontres du Tournoi universitaire, disputé lors de la fameuse March Madness, se joueraient sans public, chez les hommes, comme chez les femmes. On parle tout de même d'un événement qui assure généralement des salles combles aux équipes hôtes. Le Final Four est lui aussi en suspens et la possibilité existe que ces matches se jouent elles aussi sans public.

La NBA s'est également mise au diapason dans certaines zones. Les Golden State Warriors sont ainsi les premiers dans la ligue à décréter le huis clos pour leur prochaine rencontre face aux Brooklyn Nets au Chase Center. Il est possible qu ce soit la première d'une longue liste de décisions de ce genre.

Sur ESPN, les Warriors ont annoncé que l'annulation de plusieurs événements au Chase Center et l'application d'un huis clos pour les prochains matches de Golden State allaient faire perdre plusieurs millions de dollars à la franchise.