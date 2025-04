La malédiction des coaches qui s’appellent Michael

Le complot a sans doute été ourdi en haut lieu. La saison 2024-2025 aura été celle de l'extinction, que dis-je, de l'éradication, des head coaches prénommés Michael en NBA. Ils était trois sur la ligne de départ en octobre : Michael "Mike" Brown, Michael 'Don't call me Mike" Malone et Michael "Mike" Budenholzer. Tous ont un temps été considérés comme faisant partie des meilleurs de leur profession, avec un titre récent de Coach of the Year pour Mike Brown, un titre de champion NBA pour Malone en 2023 et un pour Budenholzer en 2021., après deux trophées de CoY avec Atlanta et Milwaukee.

Tour à tour, ils ont été congédiés par les Sacramento Kings, les Denver Nuggets et les Phoenix Suns. Il n'y a plus de Mike ou de Michael dans le rôle principal sur un banc NBA. Et quand on sait que Mike D'Antoni, Mike Dunleavy et Mike Woodson ne sont plus coaches principaux en NBA et Mike Krzyzewski (aka Coach K) est à la retraite...

Qui sera l'élu pour redorer le blason des Mike ? Un ancien joueur ? Mike Miller est devenu agent. Michael Beasley n'a ni la fibre coaching, ni la lumière à tous les étages. Mike Bibby ? Il vient de prendre en charge la fac de Sacramento State, donc peut-être à l'avenir ? Mike Conley quand il sera à la retraite ?

Il ne fait en tout cas pas bon de s'appeler Michael en NBA.

