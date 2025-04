Comment Jokic a appris le renvoi de Michael Malone (fiction)

Lorsque Michael Malone a été viré par les Denver Nuggets, on s'est immédiatement demandé si Nikola Jokic était au courant, s'il avait "validé" le choix de la direction ou s'il avait été pris par surprise, avec un risque de mécontentement. D'après les informations de Bleacher Report, le triple MVP a bien été consulté, ou en tout cas informé que le président de la franchise, Josh Kroenke, allait renvoyer Malone.

Pas sûr qu'il aurait eu le pouvoir ou l'envie d'intercéder en faveur du coach avec lequel il a remporté le titre en 2023, mais au moins il n'a pas été laissé dans le brouillard.

On imagine un peu la scène.

📺 Luka Doncic, retour à Dallas en larmes et en feu !

Kroenke : "Nikola, je peux te parler s'il te plaît ?"

Jokic : "Ça va prendre longtemps, boss ? Y'a le Quinté à Vincennes dans 15 minutes et j'ai un cheval en lice dans la 3e à Sombor juste après".

Kroenke : "On a décidé de remercier Coach Malone et de renvoyer aussi Calvin. C'est un peu brutal, mais je préférais te le dire avant que ça sorte dans la presse".

Jokic : "Ah, OK. Mais, du coup, ça veut dire qu'on va sans doute finir la saison plus tôt ? Y'a des offres chez Air Serbia pour les vols début mai. Vu que Jamal est sur le flanc, qu'on n'a plus de coach, pus de GM et que Russ rate des lay-up à un contre zéro, je peux dire à ma femme de booker ça ?"

Kroenke : "Euh, oui. Content que tu prennes la nouvelle comme ça. Tu n'as pas d'exigences pour la saison prochaine ? Un coach en particulier ? Pas d'envie d'avoir une autre star à tes côtés ?".

Jokic : "Non, ça va, merci. Pour le coach, si vous voulez je connais un mec très bien, c'est un copain de Serbie qui s'occupe des mes écuries. Il ne parle pas un mot d'anglais, mais vu comment il fait cavaler mes canassons, je me dis qu'il arrivera peut-être à faire défendre Michael Porter Jr et à lui passer l'envie de faire des podcasts avec Lana Rhoades. Allez, je vous laisse Josh, le tour de chauffe a commencé. Merci d'avoir pris des nouvelles, c'était sympa, à plus !".

Kroenke : "Mais, Nikola..."