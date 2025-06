Guerschon Yabusele, les 76ers en difficulté pour le garder 🥶

Dans la saison catastrophique des Philadelphia Sixers, Guerschon Yabusele a représenté l'une des rares satisfactions. Pour relancer sa carrière en NBA, l'intérieur de 29 ans a accepté de prendre un risque en repartant avec un contrat minimum : 2 millions de dollars sur un an.

Un pari payant pour l'international français. Performant sur la saison 2024-2025, l'ancien Madrilène s'apprête à être très courtisé sur cette Free Agency. Et il peut s'attendre à recevoir de belles offres sur le plan financier.

Depuis plusieurs semaines, les 76ers ont logiquement affiché leur souhait de le conserver. Mais en auront-ils les moyens ? Selon les informations de l'insider Marc Stein, Kelly Oubre Jr, Andre Drummond et Eric Gordon vont tous activer leurs options pour l'exercice 2025-2026.

Et en l'état, Philadelphie risque donc d'avoir du mal à rivaliser sur le dossier Yabusele ! Je me demande si ce n'est pas une excellente nouvelle pour le Tricolore... Sans une véritable révolution, je vois mal les Sixers revenir au sommet à l'Est avec le duo Joel Embiid - Paul George.

Avec son profil, le Français risque de se retrouver ciblé par des prétendants au titre NBA. Et en plus, il aura l'opportunité de profiter de sa cote de popularité pour récupérer un joli chèque... Cette fois-ci, Guerschon Yabusele se trouve en tout cas en position de force.