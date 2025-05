Guerschon Yabusele, un nouveau contrat aux Sixers ?

Dans une saison compliquée (24-58) pour les Philadelphia Sixers, Guerschon Yabusele a été l’une des très rares satisfactions. Au point que sa franchise veut absolument le resigner, selon les insiders Marc Stein et Jake Fisher.

Il faudra bien sûr aux Sixers créer de la flexibilité financière s’ils veulent faire revenir le Français. Guerschon Yabusele avait signé l’an passé un contrat d’un an au minimum veteran. Avec ses 11 pts, 5,6 rbds, 2,1 passes de moyenne et une intensité de tous les instants, il a réussi son pari en attirant l’oeil de nombreuses équipes. Il peut donc prétendre à bien plus.

Philadelphie l’a vite compris. Selon les deux insiders, le joueur a été une « grande source de motivation » dans sa décision de réduire les coûts lors de la dernière trade deadline.

Daryl Morey a reconnu des erreurs dans la manière dont il a constitué l’équipe. Et il compte bien faire des changements significatifs cet été pour relancer cette équipe.

Et il aimerait bien que Guerschon Yabusele fasse partie du « nouveau » projet. Ce dernier sera unrestricted free agent et tout un tas d'équipes aimerait bien le chiper aux Sixers. Mais il risque de falloir un joli contrat et/ou un beau projet pour l'attirer. A la dernière deadline, il avait en effet souligné à quel point Philly comptait pour lui. Et à quel point la loyauté est importante. Ça ne signifie pas forcément qu'il resignera là-bas, mais c'est un élément qui comptera au moment de choisir.

Après une première expérience moyenne en NBA, le Français était devenu un joueur majeur en Europe. Il aurait pu rester l’un des rois de l’Euroleague. Mais il avait trop à cœur de prouver qu’il pouvait s’imposer dans la grande ligue. Il n’a pas hésité à prendre des risques, y compris financiers, pour démontrer qu’il valait mieux que ce qu’il a pu montrer à Boston. High risk, high reward.