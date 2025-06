Dans le dernier épisode de Mind The Game, son podcast avec Steve Nash, LeBron James s’en est pris aux médias. En cause, leur manière de traiter les Finales entre les Indiana Pacers et l’Oklahoma City Thunder.

Selon lui, les médias ne font pas assez d’efforts pour faire du storytelling sur les joueurs impliqués dans la confrontation.

« Nous avons tous une histoire. Et il y a beaucoup d’histoires qui pourraient être racontées sur le roster d’OKC et sur le roster des Pacers », explique à juste titre LeBron James. « Mais les gars qui prêchent notre jeu, est-ce qu’ils veulent faire leurs devoirs et prendre le temps de raconter ces histoires ?

Et on n’a pas l’impression que ce soit le cas. C’est juste ‘‘qu’est-ce que je pourrais dire sans connaître la vérité ou sans savoir ?’’ ou ‘‘c’est ce que je veux dire’’ et ils n’ont aucun compte à rendre derrière. »

Et comme visiblement les fans (en tout cas le grand public) sont très influençables à ses yeux, ils sont contaminés.

« Ça touche maintenant nos fans. Nous devons protéger nos joueurs, protéger notre produit, et aussi amener de la conscience, du savoir. Je pense que notre sport est aussi une question de storytelling. Nous devons raconter les histoires de nos joueurs, de comment ils en sont arrivés là, pourquoi il sont là, ce qu’ils ont dû parcourir pour arriver là. »

Car c’est vrai qu’avant les fans n’avaient jamais d’avis tranchés sans connaître les faits, c’est évidemment consubstantiel à notre époque… Sacré LeBron. Ce n’est pas du tout parce que les fans (plus ou moins grand public, hein, on sait qu’y a une partie des fans qui sont des vrais fans et amoureux du jeu, pas juste de ce qu’il y a autour) ont cette appétence pour les débats à deux francs que les Stephen A. Smith et autres Skip Bayless font de l’audience…

Pour en revenir aux médias, LeBron James n’a pas tort, surtout quand on regarde les gros médias. Mais il a contribué à un phénomène qui n’a clairement pas aidé. Les joueurs sont de moins en moins accessibles et cherchent de plus en plus à maîtriser leur comm’. Soit en en racontant le moins possible, soit en s’occupant eux-mêmes de leur propre storytelling.

Quel intérêt alors de faire ses devoirs, comme il dit, pour choper rien d’intéressant, alors qu’il te suffit de filer un gros salaire à Stephen A. pour avoir de l’audience juste parce qu’il en fait des caisses en donnant son top 5 des meneurs all-time ou en expliquant à Tyrese Haliburton qu’il faut pas le chercher, que c'est un gros dur et qu’il a déjà maté des plus balèzes comme KD ?

Les 5 meilleurs joueurs qui ont porté le #13