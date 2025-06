Les 5 meilleurs joueurs qui ont porté le #13

Nous sommes un vendredi 13, jour de game 4 des Finales NBA 2025. Pour beaucoup, le #13 est synonyme de poisse ou de malédiction. Pour d'autres, il peut porter chance. Certains n'en ont jamais rien eu à faire et ont même contré le mauvais sort en arborant fièrement un maillot avec ce numéro. Voici les 5 meilleurs joueurs NBA à avoir porté le #13 en compétition. Un seul a été champion !

1. Wilt Chamberlain

Équipes : Warriors, Sixers, Lakers

Carrière : 1959–1973

Highlights : 2× MVP des Finales, 4× MVP, 2× champion NBA, 100 points en un match

Sur l'ensemble de sa carrière et au sein de ses trois équipes (les Warriors, les Sixers et les Lakers) Wilt Chamberlain n'a jamais porté un autre numéro que le 13, ce qui ne l'a pas empêché de devenir l'une des figures mythiques de la NBA. Sa malédiction aura peut-être été d'évoluer à la même époque que le monstre sacré et machine à gagner Bill Russell. Ou d'être un fêtard invétéré, égalemement...

2. James Harden

Équipes : Thunder, Rockets, Nets, Sixers, Clippers

Carrière : 2009–présent

Highlights : MVP 2018, 10× All-Star, 3× meilleur scoreur

On peut débattre de ses limites en playoffs, mais Harden a été une machine offensive incroyable, un MVP, un triple meilleur scoreur… Le 13 n’a jamais semblé lui porter malheur et sera assurément retiré par les Rockets lorsqu'il aura raccroché. Pour le moment, il est surtout accroché fièrement dans quelques établissements pour gentlemen où il a également brillé à travers le pays.

3. Steve Nash

Équipes : Suns, Mavs, Lakers

Carrière : 1996–2015

Highlights : 2× MVP, 8× All-Star

A l'exception de son passage aux Lakers en fin de carrière où il arborait le numéro 10, Steve Nash a toujours porté le #13 en étant l'un des meilleurs joueurs du monde et un basketteurs parmi les plus divertissants de sa génération. Peut-être d'ailleurs que s'il avait pu contourner le protocole et utiliser le #13 de Chamberlain (retiré par les Lakers), il n'aurait pas connu une fin aussi triste du côté de Los Angeles.

4. Mark Jackson

Équipes : Knicks, Pacers, Clippers, Nuggets, Raptors, Jazz

Carrière : 1987–2004

Highlights : Rookie of the Year, top 5 passeur all-time

Pour le fervent catholique qu'est Mark Jackson, le 13 est un nombre saint. Lorsqu'il n'a pas pu porter le #13 pour des raisons diverses et variées, celui qui est l'un des meilleurs meneurs passeurs de l'histoire a trouvé le moyen d'arborer quand même le #31 en inversant les deux chiffres. S'il a été un coach pour le moins clivant, Jackson reste un joueur qui a marqué les esprits, particulièrement à New York et Indianapolis.

5. Joakim Noah

Équipes : Bulls, Knicks, Grizzlies, Clippers

Carrière : 2007–2020

Highlights : 2× All-Star, DPOY 2014, All-NBA First Team

Oui, il y a un Français dans ce top 5 ! Leader vocal et défenseur d’élite, Noah a été un pilier des Bulls pendant de longues années, mais aussi tout simplement l'un des meilleurs défenseurs de son temps, tout en développant des skills et un profil de point forward pas si fréquent à l'époque. Clairement, son intensité faisait plus peur à ses adversaires que la symbolique autour du #13.

Ils le portent ou l'ont porté aussi : Bam Adebayo, Jalen Brunson (à Dallas), Paul George, Jaren Jackson Jr, Doug Christie, Boris Diaw (à Atlanta), Evan Fournier (à New York), Luc Longley, Sarunas Marciulonis, Glenn Robinson, Kevin Séraphin, Delonte West, Jerome Williams, etc...