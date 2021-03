Draymond Green pense être le GOAT des défenseurs, ça part en beef avec Tony Allen

Draymond Green et Tony Allen se sont pris un peu le bec sur Twitter après l'affirmation du premier sur son statut de GOAT défensif.

Le fait que Draymond Green vienne d'expliquer qu'il estimait être le meilleur défenseur de tous les temps en NBA n'a rien de surprenant. Ce n'est même pas à proprement parler de l'arrogance, mais simplement l'état d'esprit qui anime le joueur des Golden State Warriors depuis toujours. Lors de son passage dans le podcast de NBC Sports Dubs Talk, Green a ainsi déclaré :

"Lorsque je prends en compte toutes les facettes de la défense, je pense être excellent dans toutes. Je pense que je suis le meilleur défenseur à avoir jamais joué en NBA. Je le maintiens. Je n'ai à rougir devant personne".

Draymond Green pense être le GOAT défensif, Pippen n'est pas d'accord

Lorsque l'on se souvient des propos de Draymond Green il y a quelques années sur la manière dont il approchait mentalement son métier et son art, rien d'étonnant. Néanmoins, quelques anciens joueurs ont pris ombrage de cette affirmation, à commencer par Tony Allen.

"Un énorme mensonge ! Pourquoi tu forces ? Comme disait Jay-Z, on ne te croit pas, tu as besoin de plus de gens qui le disent".

Draymond Green n'est pas du genre à rester de marbre quand on l'attaque et a sorti la sulfateuse pour répondre à l'ancien joueur de Boston et Memphis.

"J'attendais que tu me valides mon gars, mais ta validation a commencé à perdre de sa valeur en 2015, quand on t'a ciblé pour battre ton équipe lorsque j'ai gagné mon premier titre".