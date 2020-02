Pauvre Aaron Gordon. En exagérant un brin, on peut affirmer qu’il s’est fait voler deux Slam Dunks Contest. Non pas que Zach LaVine (2016) et Derrick Jones Jr (2020) ont triché mais s’ils ne méritaient pas de perdre, AG non plus. D’ailleurs, les juges s’étaient mis d’accord pour que l’intérieur du Magic et l’ailier du Heat finissent à égalité, avec éventuellement un nouveau round pour les départager. Le rappeur Common, qui faisait partie du jury, a révélé que le but était de leur donner la même note. Mais l’un des juges a dérivé du plan, sans que son nom soit divulgué. Candace Parker, Chadwick Boseman, Scottie Pippen et Dwyane Wade étaient les autres arbitres du concours.

Boseman a donné un 9 à Gordon et Jones, ce qui l’écart de tous soupçons. Les regards sont plutôt braqués vers ‘Flash’, dont la déclaration ne va sans doute pas aider à l’innocenter.

« Ce n’est pas parce qu’il n’a pas gagné qu’Aaron Gordon va perdre le sommeil pour autant. Il y a eu 9 rounds, ce n’était pas truqué. Je ne suis pas le seul à avoir mis un 9 à Gordon sur le dernier dunk, parlons plutôt de ça », se justifie le triple champion NBA.

Pippen et Boseman sont les deux autres juges à avoir donné un 9 au joueur d’Orlando. Mais vu que Derrick Jones Jr est un membre du Heat, la franchise chère à Dwyane Wade… (Trop ?) Facile de faire le rapprochement.

Néanmoins, c’est vrai que c’est un peu dur de titrer cette information comme nous le faisons, puisque ça peut un peu influencer l’opinion en laissant penser que c’est Wade qui a fait gagner Jones.

(100% sûr que c’est Dwyane Wade).