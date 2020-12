Dans la vie, tout est une question de timing. Et cette séquence diffusée par les Toronto Raptors n’est certainement pas anodine. La franchise canadienne a ressorti des images d’archive de 2013 – il y a sept ans donc ! – pour montrer qu’elle semblait prête à tout pour récupérer Giannis Antetokounmpo le soir de sa draft.

Masai Ujiri and Bobby Webster, trying to find a way to draft Giannis Antetokounmpo. It seemingly almost happened. 😳 via @Bell's Open Gym documentary, The Bubble. pic.twitter.com/ENWHb4j3vr — TSN (@TSN_Sports) December 10, 2020

Le message est clair et il s’adresse au double-MVP : les Raptors le voulaient depuis le début. Une façon de jouer sur sa fidélité aux Milwaukee Bucks en montrant que la franchise du Wisconsin n’était pas la seule prête à miser sur lui quand personne ne le connaissait.

Si le but de la vidéo est évident, le contenu paraît déjà un peu plus flou. On entend effectivement Masai Ujiri, le Président des Raptors fraîchement nommé, parler d’un « gamin qui sera plus fort que tous les autres dans deux ans. » Giannis Antetokounmpo était le joueur le plus jeune de la promotion donc effectivement, pourquoi pas. Mais il n’est pas directement cité à ce moment-là.

Les Raptors en opération séduction pour Giannis Antetokounmpo

Il l’est un peu plus tard, quand les dirigeants de Toronto pensent que leurs homologues d’Oklahoma City vont choisir le Grec. C’est justement auprès du Thunder que les Raptors cherchaient à reprendre leur pick – le 12ème choix. C’était initialement le leur. Mais ils l’ont envoyé aux Rockets (pour Kyle Lowry), qui l’ont redirigé vers le Thunder (pour James Harden).

Les Dinos ont aussi essayé de convaincre les Timberwolves, titulaires du 14ème choix. Sans succès. Giannis Antetokounmpo a été sélectionné par les Bucks en 15ème position. Son avenir dans le Wisconsin est désormais incertain, à un an de l’expiration de son contrat. Et Toronto espère donc récupérer la superstar en 2021. Huit ans après. La campagne de séduction a même déjà débuté.

