Giannis Antetokounmpo révèle son état d’esprit pour la saison à venir

Tous les grands joueurs sont passés par là. LeBron James, Kevin Durant, etc. C’est maintenant au tour de Giannis Antetokounmpo de se retrouver dans cette position inconfortable, à un an de l’expiration de son contrat, avec tous les regards braqués sur lui et le questionnement incessant sur sa décision à venir.

« Je ne suis pas concentré sur ça. Je me concentre seulement sur moi, comment je peux progresser, comment je peux aider mes coéquipiers, comment être prêts pour notre premier match de présaison samedi », assure pour sa part la superstar.

Le discours classique. Le double-MVP a écouté ses aînés. Il ressort sensiblement les mêmes phrases. Mais impossible d’imaginer que le sujet ne lui traverse pas l’esprit. Finalement, il concède :

« Je pense à tout. Je pense à Milwaukee, à mes coéquipiers, à ma famille, à ce qui peut être la meilleure décision pour moi. (…) C’est dans ma tête sans y être. J’essaye de me sortir ça de la tête. »

La question est d’autant plus brûlante parce que Giannis Antetokounmpo peut signer une extension de contrat avec les Milwaukee Bucks d’ici le 21 décembre. Une prolongation au « super max » qui le lierait à la franchise du Wisconsin pour plusieurs années supplémentaires. Ce qui serait un soulagement pour l’organisation, ses coéquipiers et les supporteurs.

Giannis Antetokounmpo, comme l’ombre d’un doute chez les Bucks ?

Ses camarades lui ont d’ailleurs offert un stylo. Puis deux. Puis trois. Et maintenant vingt. Pas forcément très subtil, Antetokounmpo déclarant d’ailleurs que ça devenant un peu « lourd. » Son avenir lui occupe évidemment l’esprit, même s’il fait tout pour se concentrer sur le jeu. La saison va être longue, surtout qu’il paraît de plus en plus probable que le joueur de 26 aille au bout de son contrat et repousse sa décision à l’été 2021.

Ce que Giannis Antetokounmpo veut voir cette saison

Alors la pression est sur les Bucks. Ils ont intérêt à assurer. Ils ont intérêt à faire une grande saison pour prouver à leur pièce maîtresse qu’ils peuvent aller chercher un titre. Avec une petite nuance apportée par le principal intéressé.

« Je ne pense pas que ce soit le titre ou rien. Bien sûr que tout le monde veut gagner un titre. Je veux gagner un titre. Plus que n’importe qui. Mais il y a des étapes. Il faut continuer à progresser. »

On suit son raisonnement. Giannis Antetokounmpo ne quittera pas nécessairement les Bucks si jamais ils ne décrochent pas le trophée en juin. En revanche, il veut voir du progrès. Il veut voir une équipe qui passe un cap après deux échecs en playoffs. Peut-être en se qualifiant au moins pour les finales.