Giannis Antetokounmpo, comme l’ombre d’un doute chez les Bucks ?

Quel avenir pour Giannis Antetokounmpo ? Depuis de nombreuses semaines, une question revient avec insistance concernant le Greek Freak : va-t-il prolonger pour le supermax aux Milwaukee Bucks ? Malgré l'échec de la franchise du Wisconsin en Playoffs, les dirigeants des Bucks affichaient une grande confiance sur ce dossier.

Ainsi, avant le début de la Free Agency, il se murmurait dans de nombreux médias américains que Milwaukee se montrait convaincu de la signature d'un nouveau bail de la part d'Antetokounmpo. Sauf qu'à l'approche du 21 décembre (deadline pour une extension), la situation n'a toujours pas évolué.

Et surtout, les Bucks semblent bien moins confiants ! En effet, selon les informations du journaliste d'ESPN Zach Lowe, la direction de Milwaukee se montre désormais très silencieuse à ce sujet. Un vrai changement d'attitude alors que la formation criait sur tous les toits son optimisme au moment des arrivées de Jrue Holiday et de Bogdan Bogdanovic.

Le sens particulier du cadeau offert par les Bucks à Giannis Antetokounmpo

Il s'agit peut-être d'ailleurs du problème de Milwaukee : la venue avortée de Bogdanovic. On le sait, Antetokounmpo militait pour la signature du Serbe et avait apprécié le mouvement réalisé. Sauf que ce deal a capoté et Bogdanovic a pris la direction des Atlanta Hawks.

Est-ce que cette histoire peut avoir un impact sur le futur de Giannis Antetokounmpo ? Pour l'instant, le mystère est total. Publiquement, le double MVP en titre a toujours clamé sa fidélité envers Milwaukee. Mais récemment, il a aussi affiché une grande envie de gagner un titre NBA. Quitte à partir des Bucks ? La question peut se poser.

En tout cas, on va très bientôt être fixé sur ce dossier. Dans un sens ou dans l'autre. Et la décision du natif d'Athènes aura bien évidemment un impact sur toutes les équipes de la Ligue.