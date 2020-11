Giannis Antetokounmpo espérait du renfort avant le début de la saison. Les Milwaukee Bucks se sont exécutés. Jrue Holiday, le meneur des New Orleans Pelicans, débarque dans le Wisconsin.

Pour faire venir Holiday, les Bucks ont dû se séparer de deux arrières qui ont participé aux dernières campagnes de la franchise : Eric Bledsoe et George Hill. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Milwaukee a aussi dû inclure trois futurs premiers tours de Draft et deux possibilités d'échange de picks. Le tarif peut paraître élevé, d'autant que Jrue Holiday peut se retrouver libre à la fin de la saison s'il n'active pas sa player option.

Cela dit, on ne mégote pas quand on essaye de convaincre un double MVP en titre de s'engager sur le long terme. L'arrivée de Holiday, en plus d'être intéressante sportivement à l'instant T, montre à Giannis Antetokounmpo que les Bucks sont capables de bouger. L'essentiel semble d'ailleurs préservé : Khris Middleton et Brook Lopez, les deux autres All-Stars du groupe, sont toujours là, comme le souhaitait d'ailleurs le Greek Freak.

Pour les Pelicans, il s'agit d'un joli coup aussi. Jrue Holiday n'était pas exactement calé sur la timeline de progression du groupe, dont l'avenir est articulé autour de Zion Williamson, Lonzo Ball et Brandon Ingram. Récupérer trois premiers tours, mais aussi un combo guard compétent et bon défenseur en la personne de Bledsoe, plus le toujours fiable vétéran George Hill, c'est positif pour le présent ET l'avenir.