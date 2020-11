La saison NBA débute dans un mois et demi seulement. Au niveau intrigues sportives et business, tout le monde aura un oeil très attentif sur ce qui se passera chez les Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo sera free agent en 2021 et les prétendants rêvent de voir la franchise du Wisconsin se gameller pour avoir une vraie chance de détourner le Greek Freak de Milwaukee.

D'ailleurs, où en est-il lui-même dans sa réflexion ? Depuis des années, le double MVP en titre clame que les grandes villes et les gros marchés ne l'attirent pas plus que ça. On l'a plusieurs fois entendu dire qu'il pourrait très bien rester à Milwaukee toute sa carrière. Mais après l'élimination par le Miami Heat en demi-finale de Conférence la saison passée, Giannis Antetokounmpo a clairement mis la pression à sa direction en lui faisant comprendre qu'elle ne devait pas le tenir complètement pour acquis.

Giannis, justement, a accordé une interview au journal sportif suédois Aftonbladet cette semaine. Il y a évoqué son avenir et ce qu'il imagine de son avenir à l'heure actuelle. Il n'y a pas de scoop, mais on y voit plus clair sur sa réflexion et ce qu'il attend de la part des Bucks.

"Où je me vois dans quelques années ? A Hollywood ! Non, je plaisante. Je ne sais pas. Je me vois juste être heureux, avec plein d'enfants, dans un endroit où on prend du plaisir et où on profite de la vie".

Les plus taquins diront que le Wisconsin et Milwaukee en particulier ne sont pas les endroits les plus fun des Etats-Unis. Mais passons à la suite.

"Il y a plein de rumeurs et tout le monde a une opinion. Au final, je ferai ce qu'il y a de mieux pour ma famille. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas rester à Milwaukee encore plusieurs années. Tant que Milwaukee et moi somme sur la même longueur d'ondes pour ce qui est d'avoir l'une des meilleures équipes de la ligue et de gagner des titres, tout va bien. Si cela change, alors ça n'ira pas. C'est simple, je veux gagner. Je me moque de l'argent. Ma famille va bien et j'ai assez pour prendre soin de mes enfants et de mes futurs petits-enfants. Le plus important pour moi, ce n'est donc pas l'argent, mais la victoire. Tant que l'on peut créer une culture de la gagne, ça ira".

« Giannis avec Doncic, ça donne quatre ou cinq titres »

Et Giannis Antetokounmpo d'insister sur le rôle fondamental qu'aura sa direction sur les décisions qu'il prendra concernant son futur.

"Je n'ai pas de plan. Tout dépendra des décisions que la franchise prendra. S'ils prennent les bonnes, je serai là pour encore bien des années. S'ils ne le font pas, alors on verra. La NBA est un business et il faut le prendre au jour le jour. Moi, j'espère que l'on pourra réussir ensemble".

Il faut s'attendre à du mouvement dans les prochaines semaines chez les Bucks. Même si l'équipe était n°1 en saison régulière la saison passée, un petit lifting autour de Giannis Antetokounmpo semble s'imposer pour assurer au Grec que tous les moyens seront mis en oeuvre pour que le titre soit envisageable.