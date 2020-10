Giannis Antetokounmpo peut prolonger pour le montant maximum avec les Milwaukee Bucks cette intersaison mais la plupart des insiders restent persuadés qu’il va attendre l’expiration de son contrat, en 2021, pour signer un nouveau deal. Que ce soit avec la franchise du Wisconsin ou… ailleurs. Donc chacun se fait sa propre opinion en attendant. Chacun anticipe la décision du double-MVP. Et chacun a sa destination favorite pour le « Greek Freak. » Pour l’analyste Bill Simmons, la superstar devrait rejoindre un autre joueur majeur.

« Si j’étais lui, je m’associerais à Luka Doncic. Je pense que Luka est le prochain visage de la ligue. Pour moi, c’est une évidence, j’irai à Dallas. J’irai me greffer à Luka. Je pense que Giannis voit Luka et se dit ‘si nous sommes ensemble, on va gagner des titres. Pas un mais quatre ou cinq.’ Je pense que Luka peut devenir l’un des cinq ou six meilleurs joueurs de tous les temps. C’est déjà le meilleur joueur de 21 ans de l’Histoire… donc si j’étais Giannis, j’irais là-bas. »