A la 14ème place de la Conférence Est (28ème au général), les Charlotte Hornets comptent bien rester dans les trois pires équipes de la NBA. Et pour éviter de gagner, la recette est simple : mettre au frigo le meilleur joueur, LaMelo Ball.

Les Hornets ont officiellement annoncé la fin de la saison du meneur. En effet, le jeune talent de 23 ans va subir deux procédures mineures au niveau de sa cheville droite et de son poignet droit. Ces dernières semaines, Ball avait tenu sa place malgré des douleurs.

Et cette option a été retenue après des discussions entre l'organisation, le joueur et plusieurs docteurs. De cette manière, en anticipant son passage sur le billard, LaMelo va pouvoir profiter de l'intersaison pour récupérer et se préparer pour la saison 2025-2026.

Bien évidemment, je suis persuadé que cette décision a été influencée par la situation sportive de Charlotte. Si les Hornets étaient toujours dans le coup pour le Play-in, Ball aurait attendu la fin de cet exercice pour se faire opérer.

Mais cette équipe veut absolument perdre dans la dernière ligne droite de cette saison régulière. Et il y a donc un intérêt à ne plus faire jouer LaMelo Ball. Même sans valider l'idée d'un "tanking", il faut admettre que les Hornets ont au moins le mérite d'avoir un projet clair. Ce n'est pas le cas de toutes les franchises...