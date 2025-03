Les résultats de la nuit en NBA, celle de Stephen Curry

Cavaliers @ Pistons : 122-133

Clippers @ Nets : 132-100

Hornets @ Raptors : 97-108

Knicks @ Bucks : 116-107

Suns @ Timberwolves : 109-124

Warriors @ Pelicans : 111-95

Jazz @ Nuggets : 93-129

- Absent depuis sa mauvaise chute sur le dos le 21 mars, Stephen Curry a réalisé son retour. Un come-back gagnant face aux New Orleans Pelicans (111-95). Même maladroit (7/21), le meneur des Warriors a connu une montée en puissance au fil de la partie afin de terminer avec 23 points, 6 passes décisives et 4 rebonds.

Même décimés, les Pelicans ont bien débuté cette rencontre. Grâce à Bruce Brown (18 points) ou encore Yves Missi (12 points, 10 rebonds). Mais par la suite, les Warriors ont pris le contrôle des débats.

Et dans le 4ème quart-temps, Golden State a totalement dominé le jeu (28-13) afin de l'emporter. Jimmy Butler (18 points, 10 rebonds), mais aussi Quinten Post (15 points) ont d'ailleurs été précieux pour faire la différence.

- Même sans Cade Cunningham, les Detroit Pistons ont réussi à faire tomber les Cleveland Cavaliers (133-122) ! Dans une période moins faste (5-5), les Cavs ont pourtant pu compter sur un bon Donovan Mitchell (38 points à 12/24 aux tirs).

Mais à ses côtés, Darius Garland (21 points) a été le seul à vraiment répondre présent. Evan Mobley (9 points à 3/10) et Jarrett Allen (8 points) ont eu du mal à impacter le jeu. En face, Tim Hardaway Jr (32 points) a mené les Pistons.

Cependant, le collectif de Detroit a vraiment fait la différence. Avec 7 joueurs à au moins 10 points. Notamment Dennis Schröder (17 points, 10 passes décisives, 7 rebonds), Ausar Thompson (18 points, 10 rebonds) ou Jalen Duren (16 points, 13 rebonds). En sortie de banc, Isaiah Stewart (14 points) a été important et a même fait le show.

ISAIAH STEWART SHOWING OFF THE GUARD SKILLS!!

BEHIND-THE-BACK INTO THE LAYUP 🔥

The Pistons bench went crazy for the big man 🤩 pic.twitter.com/vORkejD9yb

