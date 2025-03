L'épisode de cette semaine, consacré aux Phoenix Suns et à leur saison très éloignée des attentes initiales, Antoine et Shaï reçoivent Greg, du podcast Valley Hoop.

Dans l'épisode de cette semaine, consacré aux Phoenix Suns et à leur saison très éloignées des attentes initiales, Antoine et Shaï reçoivent Greg, du podcast Valley Hoop, de Dunkhebdo et du Roster. Comment en sont-ils arrivés là ? Pourquoi ça ne marche pas ? Qu'attendre de la fin de saison et de l'avenir pour Phoenix ?

Le podcast sur YouTube

🎙️ Et si les Lakers en étaient capables ? Ep #185