Nouvelle ligue à 16 : La NBA officialise son projet de championnat en Europe

Ce n’était un secret pour personne mais c’est tout de même officiel depuis hier : la NBA va débarquer en Europe. Non pas pour étendre sa ligue actuelle, comme c’était un temps espéré dans les années 90, mais bien pour créer une toute nouvelle ligue en partenariat avec la FIBA. Le commissionnaire Adam Silver a évoqué le projet qui a été discuté une nouvelle fois lors du Bureau des gouverneurs de franchise qui s’est tenu à New York jeudi. Andreas Zagklis, le secrétaire général de la FIBA, participait à la réunion, tout comme les précédentes sur le sujet.

« Le basket est le deuxième sport le plus populaire en Europe. Il y a des centaines de millions de fans. Environ 15% des joueurs NBA sont Européens. 5 des 6 derniers MVP. Mais il y a, je pense, un fossé énorme entre l’intérêt pour ce sport et son développement [comprendre ici : exploitation commerciale] par rapport à ce que l’on fait en Amérique du Nord », confiait Silver lors d’une conférence de presse conjointe avec Zagklis.

La logique est évidemment marketing pour la NBA. Elle vient apporter son savoir faire en matière de développement économique et elle veut surfer sur l’engouement du basket en Europe en créant sa cinquième ligue (NBA, WNBA, BAL, G-League). Aucune date officielle n’a été communiquée concernant ce nouveau championnat mais le projet est donc bel et bien réel et est amené à aboutir.

Adam Silver avait déjà profité des matches NBA à Paris en janvier dernier pour rencontrer de nombreux acteurs du basket sur le Vieux continent. Des dirigeants de clubs mais aussi des sponsors, investisseurs et des diffuseurs potentiels. Le marché existe et la ligue compte bien l’exploiter au mieux.

Une NBA européenne à 16

Alors reste maintenant à savoir sous quelle forme. Les deux dirigeants ont donné déjà quelques indications. Cette ligue devrait compter 16 équipes, dont 12 qui auront une licence permanente. Les 4 autres pourraient tourner d’une année sur l’autre. Il faut s’attendre à y retrouver des clubs d’Euroleague, sans doute situés dans les plus grands marchés (Real Madrid, Bayern Munich ?), des clubs issus de la BCL (plus haute compétition FIBA) et des franchises qui seront créées pour l’occasion dans les plus grandes capitales européennes. Le groupe QSI, propriétaire du PSG, aurait notamment déjà été approché. Londres et Manchester (via le club de Manchester City) sont également des cibles.

Le Qatar à la tête d’une franchise NBA en Europe ?

Silver veut « respecter la tradition du basket européen » et les règles seront donc celles de la FIBA. Avec des quart-temps de 10 minutes, etc. Il y aura tout de même un Salary Cap imposé, ce qui n’est pas le cas en Europe actuellement. Ce nouveau championnat va clairement concurrencer l’Euroleague et le timing de l’annonce n’est pas anodin. On peut imaginer qu’officialiser le projet et le présenter avant sa création est une nouvelle manière de mettre la pression sur la ligue la plus suivie sur le continent aujourd’hui, pour la forcer à entrer dans les négociations.