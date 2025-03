Le Qatar à la tête d’une franchise NBA en Europe ?

La NBA cherche des investisseurs avec les reins solides pour pouvoir lancer la NBA Europe et être à la tête d'une franchise. On connaissait déjà les villes les plus susceptibles d'intégrer cette future compétition, mais on ne savait pas que le Qatar serait dans la partie. QSI, qui possède le Paris Saint-Germain, se serait vu proposer de participer à l'aventure pour qu'une équipe voit le jour à Paris.

Il conviendra d'observer si l'éventuelle luxury tax et les différents aprons freineront les ardeurs de QSI, qui a dépensé sans compter avec le PSG et pourrait être tenté d'en faire autant au sein de la NBA Europe.

Onze villes dans sept pays sont sur le coup : Madrid, Barcelone, Munich, Berlin, Londres, Manchester (qui organisera le NBA Game en 2026), Milan, Rome, Istanbul, Athènes et donc Paris.