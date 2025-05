Thunder 2012 vs Thunder 2025, qui gagnerait ?

Russell Westbrook a été interrogé sur le sujet. Et évidemment, en tant que membre de l'équipe de 2012, qui était quand même allée en Finales NBA et comptait dans ses rangs, outre Westbrook, Kevin Durant, James Harden et Serge Ibaka pour ne citer qu'eux, pense que le Thunder 2012 l'aurait emporté.

"On gagne. Sur quel score ? Putain, j'en sais rien. Mais on gagne".

Qu'est-ce que vous en pensez ?

Le roster du Thunder 2012 : Russell Westbrook, James Harden, Kevin Durant, Serge Ibaka, Kendrick Perkins, Nick Collison, Thabo Sefolosha, Derek Fisher, Reggie Jackson, Daequan Cook, Nazr Mohammed, Cole Aldrich, Royal Ivey, Eric Maynor, Lazar Hayward.

Le roster du Thunder 2025 : Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren, Luguentz Dort, Isaiah Hartenstein, Alex Caruso, Isiah Joe, Aaron Wiggins, Cason Wallace, Jaylin Williams, Kenrich Williams, Dillon Jones, Ousmane Dieng, Ajay Mitchell.

