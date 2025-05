TJ Shorts va-t-il rejoindre les Grizzlys ?

Le lutin magique du Paris Basketball est au centre d'une question importante pour la saison prochaine : va-t-il rejoindre la franchise de Memphis et son ancien coach Tuomas Iisalo (son coach à Paris et à Bonn) ? Sachant l'impact et le talent du bonhomme, son leadership et sa capacité à scorer sur la plupart des défenseurs (Euroleague et LNB), une autre question se pose : s'il arrive en NBA, peut il y survivre connaissant la durée de vie des "petits" dans la grande ligue ?

Bien sûr ce n'est pour l'instant que musique d'avenir et il reste au meneur américain les playoffs LNB et le titre (peut être) à aller chercher.

Le dernier MVP du championnat de France aura le temps de réfléchir à la question...