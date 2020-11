Giannis Antetokounmpo n'est pas encore un agent libre. L'ailier des Milwaukee Bucks le sera potentiellement en 2021. Et pourtant, depuis des semaines (des mois en réalité), son futur fait l'objet de discussions et de rumeurs incessantes. C'est dire l'envergure du Greek Freak, double MVP en titre, dans le monde de la NBA.

Il s'agit d'une situation logique puisque sa future décision pourrait bousculer la hiérarchie de la Ligue. De plus, les Bucks ont connu un vrai échec lors des derniers Playoffs et le Grec pourrait donc se frustrer... En tout cas, les Golden State Warriors, le Miami Heat ou encore les Dallas Mavericks sont déjà prêts à tout pour le récupérer.

Mais il ne faut pas oublier une chose : Antetokounmpo ne sera peut-être jamais agent libre. Et visiblement, Milwaukee se montre de plus en plus confiant sur ce dossier d'après le journaliste d'ESPN Zach Lowe !

Giannis-Oladipo, le tandem qu’il faut pour Milwaukee ?

En effet, chez les Bucks, on pense que le natif d'Athènes va signer une prolongation pour 250 millions de dollars sur 5 ans avant le début de la saison 2020-2021. Il s'agirait d'un message très fort de la part de la superstar, qui s'engagerait sur le long terme malgré les récentes difficultés des siens en Playoffs.

Puis surtout, il "abandonnerait" un gros moyen de pression pour forcer ses dirigeants à s'activer pour mieux l'entourer. Pourtant, ces dernières semaines, la situation contractuelle du Grec a visiblement eu un impact sur l'activité de Milwaukee, à la recherche de nombreux renforts.

Mais de son côté, Giannis Antetokounmpo a toujours clamé sa fidèle à cette franchise. Ce choix, de s’inscrire dans la durée dans le Wisconsin, ne représenterait donc pas une surprise. Et cela permettrait à cette formation de travailler dans la sérénité pour cet exercice, mais aussi les années à venir. Un dossier à suivre...