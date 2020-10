Giannis Antetokounmpo, le Heat a bien l’intention de faire all-in en 2021

Depuis plusieurs mois, les intentions du Miami Heat sont claires : Giannis Antetokounmpo représente une priorité. En vue de la Free Agency de l'ailier des Milwaukee Bucks en 2021, la franchise floridienne prépare son offensive. Avec Pat Riley aux commandes, le finaliste malheureux des dernières Finales NBA ne doit pas être sous-estimé. Et selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, le Heat va bel et bien faire "all-in" pour le double MVP en titre.

Même sans avoir la moindre garantie de récupérer le natif d'Athènes, le Heat veut absolument être en capacité de lui offrir un contrat max lors de la prochaine intersaison. Quitte à prendre des décisions importantes, voire même des risques, dans l'immédiat.

Miami Heat : un avenir radieux, des free agents en approche, mais est-ce suffisant ?

Comme nous vous l'indiquions ce vendredi, cette situation va avoir un impact sur l'avenir de Goran Dragic. Libre sur cette intersaison, le meneur de 34 ans souhaite rester à Miami, qui veut également le conserver. Cependant, les dirigeants du Heat espèrent le signer pour un an. L'objectif ? Conserver la flexibilité financière pour Antetokounmpo en 2021. Et surtout, un autre dossier majeur risque d'être influencé par cette ambition : celui de Bam Adebayo.

Comme tous les membres de sa Draft (2017), l'intérieur sera éligible à une prolongation de son bail cette intersaison. Et bien évidemment, avec son exercice 2019-2020 de grande qualité, le talent de 23 ans vise un contrat max. Il le mérite et Miami, dans l'absolu, compte bien lui offrir. Mais pas maintenant.

Bam Adebayo en attente pour Giannis Antetokounmpo ?

En effet, pour proposer un contrat max à Antetokounmpo en 2021, le Heat doit faire l'impasse sur la possibilité de prolonger Adebayo. Et il s'agit d'un risque. Même si l'intérieur sera agent libre protégé en 2021 (Miami pourra donc s'aligner sur toutes les offres), il pourrait mal vivre d'être relégué au second plan par ses dirigeants. Si la direction de Miami décide vraiment de ne pas le prolonger pour rester dans la course pour Giannis Antetokounmpo, elle va devoir trouver les mots justes pour expliquer ce projet à Bam Adebayo.

Car il ne faut pas se tromper, le but ultime du Miami Heat reste de pouvoir compter sur un trio Jimmy Butler, Antetokounmpo et Adebayo. Une stratégie séduisante, ambitieuse mais qui comporte des risques. Surtout que le Grec a toujours clamé son intention de rester dans le Wisconsin...