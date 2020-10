Goran Dragic, la belle histoire en passe de se prolonger avec le Heat ?

Goran Dragic a connu un véritable déchirement lors des Finales NBA perdues face aux Los Angeles Lakers (2-4). De retour à un excellent niveau avec le Miami Heat, le meneur a été victime d'une blessure au pied dès le Game 1. Bien qu'il ait rejoué au cours de cette série (Game 6), le Slovène a terminé cet exercice sur un goût d'inachevé. Car à 34 ans, l'ancien des Phoenix Suns s'est offert une seconde jeunesse. En sortie de banc pendant la saison régulière, il a retrouvé de l'impact. Et sur les Playoffs, son coach Erik Spoelstra l'a logiquement récompensé en le plaçant dans son 5 majeur. Et désormais une question se pose avec insistance. Quel avenir pour Dragic ?

Sur cette intersaison, le meneur se retrouve libre. En fin de contrat, le vétéran dispose d'un futur particulièrement flou. Car on le sait, le Heat, dans la perspective de la Free Agency 2021 (coucou Giannis Antetokounmpo), souhaite garder une flexibilité financière importante. Peut-on imaginer un deal d'un an pour Dragic ? Il s'agit probablement des intentions de Miami. De son côté, le joueur a sûrement envie d'un bail sur le long terme à ce stade de sa carrière. Mais en tout cas, selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, il y a un intérêt mutuel de la part des deux parties afin de trouver un accord.

Avec les ambitions du Heat pour la prochaine FA, il semble évident que Dragic va devoir faire des concessions. Notamment sur la durée de son bail. Mais Miami dispose de solides arguments pour le convaincre. Après le parcours réalisé en Playoffs, l'Européen risque d'avoir envie de revivre de telles émotions. Et il sait très bien qu'avec Jimmy Butler et Bam Adebayo toujours sous contrat, il peut encore viser loin au sein de la Conférence Est avec cette équipe. Arrivé en Floride au cours de la saison 2014-2015, Goran Dragic n'a sans doute pas encore terminé d'écrire son histoire avec Miami.