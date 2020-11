Les Milwaukee Bucks ne lâchent pas la piste menant à Victor Oladipo, auquel il ne reste qu'un an de contat avec les Indiana Pacers.

Les Milwaukee Bucks sont clairement en train de prospecter pour renforcer leur roster et convaincre Giannis Antetokounmpo de sceller son avenir au leur. La marge de manoeuvre de la franchise n'est pas gigantesque et quelques rumeurs sont apparues ici et là, avec des hypothèses de trades. Un nom est en train de revenir avec insistance : celui de Victor Oladipo.

Selon Zach Lowe d'ESPN, Milwaukee continue de cibler l'arrière des Indiana Pacers, dont tout le monde a compris l'envie de déguerpir avant la fin de son contrat si l'occasion se présente. "Dipo" rêve de Miami, mais c'est peut-être du côté des Bucks, pour un partenariat avec le double MVP, que se déroulera la suite de sa carrière.

Victor Oladipo envoyé chez un favori pour le titre en 2021 ?

Milwaukee et Indiana, qui ont l'habitude de négocier ensemble, n'ont pas encore formellement échangé des propositions, mais ce n'est peut-être qu'une question de jours. D'autres franchises surveillent la situation de l'ancien joueur du Orlando Magic, mais ont comme différence avec les Bucks l'envie de le voir d'abord en action, lui qui a mis du temps à revenir à un niveau décent après une longue absence.

Victor Oladipo doit gagner 21 millions de dollars pour la dernière saison de son contrat avec Indiana et pourra ensuite tester le marché. Ce deal court peut justement faire les affaires des Bucks, qui peuvent tenter d'associer l'intéressé à leur superstar avant de prendre un risque avec lui à moyen ou long terme.

Pour Milwaukee, qui aura du mal à attirer un très grand nom malgré la présence du Greek Freak, un lieutenant de talent et dont les qualités défensives ne sont plus à prouver, sur le poste 1 ou 2, Oladipo ressemblerait à une bonne affaire. Reste à savoir ce qu'il faudrait lâcher en contrepartie pour satisfaire les Pacers.