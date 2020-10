Victor Oladipo envoyé chez un favori pour le titre en 2021 ?

Situation d’urgence dans le Wisconsin. Les Milwaukee Bucks doivent absolument se renforcer pour partir à la conquête du titre la saison prochaine. Parce que c’est l’avenir de la franchise qui en dépend. En effet, les dirigeants ne disposeront peut-être que cette campagne à venir pour convaincre Giannis Antetokounmpo, double-MVP libre dans un an, de rester. Et pour l’épauler, ils songent à Victor Oladipo.

Selon The Ringer, les Bucks auraient même discuté d’un transfert de l’ancien All-Star avec les Indiana Pacers, sa franchise actuelle. Même si le média US ajoute qu’un échange paraît peu probable à l’heure d’aujourd’hui.

Victor Oladipo ne rentre plus tout à fait dans les plans de l’organisation d’Indianapolis. Lui qui était pourtant présenté comme le franchise player des Pacers il y a deux ans. Depuis, deux blessures sévères et des saisons tronquées. Et forcément une production en baisse. Malcolm Brogdon – un ancien des Bucks – d’ailleurs pris sa place en tant que créateur-scoreur dans le backcourt.

Alors le deuxième choix de la draft 2013 aurait-il vraiment un grand intérêt pour Milwaukee ? S’il retrouve son niveau de 2018, oui, bien entendu. Mais c’est un grand si. Surtout que sa maladresse extérieure (31% à trois-points) boucherait un peu plus les espaces pour une équipe qui compte déjà une superstar qui ne représente pas une menace derrière l’arc.

Mais il est vrai que les Bucks ont besoin d’un autre playmaker. D’un autre danger balle en main. Dans ses plus beaux moments, Victor Oladipo l’a été. A-t-il encore du jus ? C’est une autre question. En tout cas, il est aussi convoité par le Miami Heat. Au final, le joueur qu’il faudrait vraiment à Milwaukee, c’est Brogdon…

