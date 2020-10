Victor Oladipo, le plan B parfait de Miami ?

Potentiellement sur le départ des Indiana Pacers, l'arrière Victor Oladipo dispose bel et bien d'une préférence pour le Miami Heat.

Il ne s'agit pas d'un secret, Victor Oladipo dispose d'un avenir très incertain aux Indiana Pacers. Devenu All-Star, l'arrière, sous contrat jusqu'en 2021, souhaite toucher le jackpot. Sauf que les Pacers avaient l'intention de le conserver pour un tarif bien plus abordable.

Lors de la dernière intersaison, l'ancien du Orlando Magic a été ainsi vexé par une offre de prolongation de ses dirigeants : 80 millions de dollars sur 4 ans. Malgré sa récente mise au point sur les rumeurs au sujet de son futur, le joueur de 28 ans a de grandes chances de quitter Indiana.

Via un trade avant février ou au terme de son contrat. Et selon les informations du Miami Herald, Oladipo donne bel et bien sa priorité au Miami Heat.

Victor Oladipo, la cible parfaite pour les Milwaukee Bucks ?

Très proche de certains joueurs de Miami, le natif du Maryland voit un contexte idéal en Floride : un cadre de vie intéressant, une franchise compétitive et en progression mais aussi une vraie flexibilité financière.

Cependant, il ne représente pas une priorité pour le Heat. En effet, le boss de Miami Pat Riley prépare surtout une offensive pour Giannis Antetokounmpo en 2021. Mais dans l'hypothèse d'un échec avec l'ailier des Milwaukee Bucks, Victor Oladipo peut incarner un plan B viable.

Avec Jimmy Butler et Bam Adebayo, il peut former un trio solide. Reste à savoir si le Heat a vraiment envie de mettre le paquet sur lui.