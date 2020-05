De l’eau dans le gaz entre Victor Oladipo et les Pacers ?

En débarquant aux Pacers en 2017, dans le trade pour Paul George, Victor Oladipo a donné un second souffle à sa carrière. L'ancien #2 de la Draft 2013 n'arrivait pas à franchir ce cap menant au All-Star Game, que ce soit au Magic ou au Thunder. Il y est parvenu à Indiana, menant en parallèle la franchise à une 5e place en saison régulière, et un Game 7 perdu à Cleveland au premier tour. La direction avait parfaitement trouvé le remplaçant de PG13.

Et puis, il y a eu cette grave blessure survenue en janvier 2019. Une rupture d'un tendon quadricipital qui l'a tenu écarté des terrain près d'un an. Si bien que la donne a changé chez les dirigeants, au moment de lui proposer un nouveau deal en début de saison. 80M sur quatre ans. Soit quatre millions de moins que son actuel contrat signé en 2017. Evidemment, elle a été refusée. Sauf qu'aux dernières nouvelles, elle aurait même été jugée insultante par le joueur et son clan. Depuis, le contact n'a pas été renoué.

Y'a-t-il un début de friture sur la ligne entre les deux camps ? C'est aujourd'hui loin d'être impossible. Les Pacers doivent se montrer prudents, encore plus en voyant les chiffres de Victor Oladipo. Depuis son retour sur les parquets, il ne tourne qu'à 13 points à 39%. Logique après une telle absence. Mais surtout, son équipe se débrouillait très bien sans lui avec une 4e place au moment de son come-back.

Ce n'était pas non plus brillant juste avant sa blessure. 18,8 points à 42% en 36 rencontres sur la saison 18-19. On peut comprendre les dirigeants, surtout qu'il y a également les contrats de Malcolm Brogdon (encore 64M sur trois ans), Myles Turner (52M sur trois ans), et Domantas Sabonis (75M sur quatre ans) à assumer. Reste que si rien ne bouge dans les prochains moins, la perspective de voir Oladipo tester le marché en 2021 apparaîtra de plus en plus probable.